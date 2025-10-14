內政部：全國社宅已達22萬餘戶 百萬租屋家庭計畫持續推動中

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
各界關注社宅推動進度，內政部今天指出，截至9月底，全國社宅已達成22萬2144戶、租金補貼核定84.9萬餘戶；國家住宅及都市更新中心也已決標1666戶社會住宅、公辦都更也預估可分有7000餘戶，百萬租屋家庭計畫依規劃時程推動中。

內政部說明，為協助減輕租屋民眾負擔，今年百萬租屋家庭計畫已編列428億元預算，目前執行近7成左右經費約290億元，截至9月底，全國社宅已達成22萬2144戶，包含直接興辦已達成12萬1077戶，包租代管社宅，有效契約數10萬1067戶及租金補貼核定84.9萬餘戶；國家住宅及都市更新中心也已決標1666戶社會住宅，另公辦都更預估可分有7000餘戶。

青年婚育租屋協助專案方面，預計明年上路，內政部表示，將投入約270億元經費，透過補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目與優先入住社宅等措施，全力支持敢婚、敢生的青年婚育家庭，估計未來7年可協助約48.3萬戶。

內政部解釋，中央持續透過多元興辦策略、資源盤點及法規檢討更新等方式，擴大直接興建社會住宅的執行量能，包括公辦都更分回7000餘戶，尚有整體開發案件積極留設興辦用地，與交通部跨部會合作運用捷運站增額容積等，優先用於社宅興建。

內政部指出，百萬租屋家庭計畫正依規劃時程穩健推動，無論是青年、新婚家庭、弱勢戶及高齡者等，政府會依據不同族群的居住需求及權益，持續精進相關方案及措施，也籲請各地方政府與中央齊心協力推動社宅與居住支持政策，提供民眾安穩居住的社會公共支持體系。

