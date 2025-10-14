快訊

假日急症中心「9天連假夜班出勤領36萬」 醫護：不如離職當專任

風神颱風最快周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

2檢察官共用1鑑識人員 專家：應提升員額落實科學辦案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
警察專科學校教授李承龍師承博士李昌鈺，他今在直播節目「志聖鮮思」，表示台灣有厚實的鑑識科學基礎，曾赴卡達協助成立警官學校，台灣應提升鑑識科學員額、提高層級，才能提升科學辦案量能，此外留有指紋資料一定程度能遏止犯罪。圖／「志聖鮮思」提供
警察專科學校教授李承龍師承博士李昌鈺，他今在直播節目「志聖鮮思」，表示台灣有厚實的鑑識科學基礎，曾赴卡達協助成立警官學校，台灣應提升鑑識科學員額、提高層級，才能提升科學辦案量能，此外留有指紋資料一定程度能遏止犯罪。圖／「志聖鮮思」提供

部分陳年舊案受限過去鑑識科學技術，至今無法破案。警察專科學校教授李承龍師承博士李昌鈺，他今在直播節目「志聖鮮思」表示，台灣有厚實的鑑識科學基礎，曾赴卡達協助成立警官學校，台灣應提升鑑識科學員額、提高層級，才能提升科學辦案量能，此外留有指紋資料一定程度能遏止犯罪。國民黨前立委陳學聖則說，現在應該再討論是否恢復全民指紋資料庫。

陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇邀請李承龍，討論時事議題。李承龍表示，鑑識科學就是法律上的應用科學，讓刑案現場說話。然而，台灣在鑑識科學上常遇到問題，如沒有完整的全民指紋資料庫。台灣每年有2、300具無名屍，每具屍體背後可能就代表一件命案，但因為欠缺指紋資料，而無法更有效率進行偵查。

李承龍說，台灣因為很重視個人隱私，所以不准採納指紋。其實一般民眾出國，入境他國時就會被收集指紋、虹膜、臉孔等資料，這些資料都留給外國人，卻不願意留在台灣的資料庫內，幫助犯罪偵查。如留有指紋資料，一定程度也能遏止犯罪，因為心裡會有所恐懼。陳學聖補充，過去當兵入伍時就要收集指紋，但後來大家覺得侵犯隱私就修法廢止，現在應該再討論是否恢復全民指紋資料庫。

李承龍指出，現在科技日新月異，也應該善用新科技預防犯罪，如臉孔辨識就是其一。先前倫敦奧運，倫敦警方擔心街頭犯罪提升，但倫敦的見警率又沒那麼高，因此善用當地監視器進行人孔辨識。只要監視器辨識出人像，便可以通報後台，同時監視器也有麥克風可以直接傳聲、遏止，維護治安很好用，也提升警察資源之利用效率。現在還有「步態辨識」系統，光看走路姿勢就能辨認。

李承龍表示，台灣有6、7萬警察大軍、2000多個法官、1200多個檢察官，卻只有600個鑑識人員，等於2個檢察官要共用1個鑑識人員，科學辦案的量能完全不夠。台灣其實有很完整的鑑識科學培育系統，從大學部一路到博士班，在世界是數一數二，難能可貴，自己也曾赴卡達，助其成立警官學校，顯示台灣的鑑識科學能力，世界有目共睹。

何志勇表示，2017年司法國是會議，當時做出兩個與鑑識科學相關之結論，包括設立「國家級司法科學委員會」，整頓鑑識制度；提升鑑識體系能量，增加人才培育等。至今尚未落實，也連帶影響到國內鑑識科學的經費以及員額遲遲無法擴充。台灣過去很多社會關注的刑案，如白曉燕命案、鄭性澤殺警案、江國慶冤案等，都有賴鑑識科學協助才能辦案，是維護社會治安一大功臣。政府應該要重視鑑識科學。

何志勇說，現在很多跨境犯罪有賴跨國合作，但台灣囿於外交地位，沒有機會參加相關國際組織，也不容易跟主權國家簽司法互助條約，導致跨國辦案能力受限，有時只能看他國臉色。台灣的鑑識科學很優秀，就應該善用自身優勢，務必要把鑑識科學相關員額擴編、提高層級，提升國際能見度，也能幫助台灣擴展與世界的司法互助。

示意圖。警察專科學校教授李承龍表示，台灣有6、7萬警察大軍、2000多個法官、1200多個檢察官，卻只有600個鑑識人員，等於2個檢察官要共用1個鑑識人員，科學辦案的量能完全不夠。圖／聯合報資料照片
示意圖。警察專科學校教授李承龍表示，台灣有6、7萬警察大軍、2000多個法官、1200多個檢察官，卻只有600個鑑識人員，等於2個檢察官要共用1個鑑識人員，科學辦案的量能完全不夠。圖／聯合報資料照片

李承龍 司法 警察 檢察官

延伸閱讀

北市外牆修繕補助申請案量少 專家曝困難處「流程繁瑣、成本高」

央視：福建艦多次海試、進度超前 專家：中至少需6艘航母

不只酒醉而已！喝酒恐致「宿醉焦慮」 專家：避免方式僅一個

國民運動中心競爭壓力 專家籲器材更新、強化教練專業

相關新聞

影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

副總統蕭美琴今天下午到台中市潭水亭觀音媽廟參拜祈福，立委何欣純等人陪同，被問到總統今天到台中市的便當會中，指定她參選台中...

內政部：全國社宅已達22萬餘戶 百萬租屋家庭計畫持續推動中

各界關注社宅推動進度，內政部今天指出，截至9月底，全國社宅已達成22萬2144戶、租金補貼核定84.9萬餘戶；國家住宅及...

2檢察官共用1鑑識人員 專家：應提升員額落實科學辦案

部分陳年舊案受限過去鑑識科學技術，至今無法破案。警察專科學校教授李承龍師承博士李昌鈺，他今在直播節目「志聖鮮思」表示，台...

林佳龍接見巴拉圭工商部長 力推「榮邦計畫」開展各領域合作

外交部長林佳龍14日於臉書發文表示，很高興昨日在外交部接見率團訪台的我國南美洲堅實友邦巴拉圭工商部長西梅內斯（Javie...

立委提案重啟「公地放領」 卓榮泰：指定時程內會完成

立委陳瑩與莊瑞雄等27位立委，14日共同連署提案並獲院會通過，正式要求行政院重啟「公地放領」政策。陳瑩質詢此議題時，行政...

行政院何時提財劃法修法？卓榮泰曝時機：應該是在今年

外界關注行政院何時提出財劃法修法版本，行政院長卓榮泰今天指出，「應該是在今年的時間，我們提出一個行政院的版本來」，希望在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。