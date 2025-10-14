2檢察官共用1鑑識人員 專家：應提升員額落實科學辦案

部分陳年舊案受限過去鑑識科學技術，至今無法破案。警察專科學校教授李承龍師承博士李昌鈺，他今在直播節目「志聖鮮思」表示，台灣有厚實的鑑識科學基礎，曾赴卡達協助成立警官學校，台灣應提升鑑識科學員額、提高層級，才能提升科學辦案量能，此外留有指紋資料一定程度能遏止犯罪。國民黨前立委陳學聖則說，現在應該再討論是否恢復全民指紋資料庫。

陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇邀請李承龍，討論時事議題。李承龍表示，鑑識科學就是法律上的應用科學，讓刑案現場說話。然而，台灣在鑑識科學上常遇到問題，如沒有完整的全民指紋資料庫。台灣每年有2、300具無名屍，每具屍體背後可能就代表一件命案，但因為欠缺指紋資料，而無法更有效率進行偵查。

李承龍說，台灣因為很重視個人隱私，所以不准採納指紋。其實一般民眾出國，入境他國時就會被收集指紋、虹膜、臉孔等資料，這些資料都留給外國人，卻不願意留在台灣的資料庫內，幫助犯罪偵查。如留有指紋資料，一定程度也能遏止犯罪，因為心裡會有所恐懼。陳學聖補充，過去當兵入伍時就要收集指紋，但後來大家覺得侵犯隱私就修法廢止，現在應該再討論是否恢復全民指紋資料庫。

李承龍指出，現在科技日新月異，也應該善用新科技預防犯罪，如臉孔辨識就是其一。先前倫敦奧運，倫敦警方擔心街頭犯罪提升，但倫敦的見警率又沒那麼高，因此善用當地監視器進行人孔辨識。只要監視器辨識出人像，便可以通報後台，同時監視器也有麥克風可以直接傳聲、遏止，維護治安很好用，也提升警察資源之利用效率。現在還有「步態辨識」系統，光看走路姿勢就能辨認。

李承龍表示，台灣有6、7萬警察大軍、2000多個法官、1200多個檢察官，卻只有600個鑑識人員，等於2個檢察官要共用1個鑑識人員，科學辦案的量能完全不夠。台灣其實有很完整的鑑識科學培育系統，從大學部一路到博士班，在世界是數一數二，難能可貴，自己也曾赴卡達，助其成立警官學校，顯示台灣的鑑識科學能力，世界有目共睹。

何志勇表示，2017年司法國是會議，當時做出兩個與鑑識科學相關之結論，包括設立「國家級司法科學委員會」，整頓鑑識制度；提升鑑識體系能量，增加人才培育等。至今尚未落實，也連帶影響到國內鑑識科學的經費以及員額遲遲無法擴充。台灣過去很多社會關注的刑案，如白曉燕命案、鄭性澤殺警案、江國慶冤案等，都有賴鑑識科學協助才能辦案，是維護社會治安一大功臣。政府應該要重視鑑識科學。

何志勇說，現在很多跨境犯罪有賴跨國合作，但台灣囿於外交地位，沒有機會參加相關國際組織，也不容易跟主權國家簽司法互助條約，導致跨國辦案能力受限，有時只能看他國臉色。台灣的鑑識科學很優秀，就應該善用自身優勢，務必要把鑑識科學相關員額擴編、提高層級，提升國際能見度，也能幫助台灣擴展與世界的司法互助。

示意圖。警察專科學校教授李承龍表示，台灣有6、7萬警察大軍、2000多個法官、1200多個檢察官，卻只有600個鑑識人員，等於2個檢察官要共用1個鑑識人員，科學辦案的量能完全不夠。圖／聯合報資料照片

商品推薦