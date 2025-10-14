林佳龍：台灣經驗在巴拉圭實現 共同拓展南方市場

巴拉圭工商部長西梅內斯率團訪台，外交部長林佳龍於社群媒體表示，他接見時強調，台巴推動智慧科技園區、電動巴士以及智慧醫療等合作計畫，期盼能共同拓展南方市場，持續讓台灣經驗在巴拉圭實現。

外交部長林佳龍今天於臉書發文表示，他13日在外交部會見南美洲友邦巴拉圭工商部長西梅內斯（JavierGiménez），訪團成員包括工業次長里克爾梅（MarcoRiquelme）及產業政策司長西梅內斯（AnibalGiménez），來台出席「第23屆台巴經濟合作會議」。

林佳龍會晤時代表總統賴清德與政府，感謝巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）於9月在聯合國大會期間為台灣仗義執言，支持台灣有意義參與國際組織，更在上週國慶期間向台灣致賀，展現台巴的深厚情誼。

林佳龍強調，外交部積極推動榮邦計畫，透過「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的策略，整合科技、資金與人才，協助巴拉圭發展「台巴智慧科技園區」，以台灣發展科學園區的成功經驗，規劃在地化的營運模式，提供「一站式服務」，吸引生產電動巴士與高機能布料等企業進駐。

林佳龍說，台灣更攜手巴拉圭開辦「台巴科技大學」培育當地科技人才，廣受巴國學生歡迎；在綠色永續領域則提出「電動巴士先導計畫」，作為區域智慧運輸與服務最佳典範。訪團成員也對此表達高度贊同，並強調雙邊企業夥伴合作模式已對齊。

林佳龍指出，雙邊將繼續共同推動醫療資訊系統升級、乾淨5G網路以及研議電力合作等計畫，協助提升巴國民眾生活品質與國家發展。感謝巴拉圭政府與國會提供更完善的法規環境，協助台商投資落地，並期待共同拓展南方市場。

林佳龍指出，近期台巴雙邊互訪頻率高，像是巴國環境部長巴羅士（Rolando de Barros）10月初訪台並簽署「台巴碳權合作瞭解備忘錄」，巴國眾議長拉托雷（Raúl Latorre，另譯：拉多雷）也在上週率跨黨派眾議員訪台祝賀台灣國慶，緊接著迎來西梅內斯率團來訪，也說明台巴情誼不斷深化。

林佳龍也強調，「台灣經驗，巴國實現」，相信在雙邊深厚的情誼基礎之上，以台灣的成功經驗，結合巴拉圭的巨大發展潛力，必能攜手開創更多合作關係、共創繁榮未來。

商品推薦