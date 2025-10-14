快訊

史詩級娛樂畫面曝光！川普1舉動讓英相好尷尬 義總理目睹全程偷笑

為恭醫院證實！外科部主任劉達仁騎單車命喪西濱 同仁哀慟

林佳龍：台灣經驗在巴拉圭實現 共同拓展南方市場

中央社／ 台北14日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

巴拉圭工商部長西梅內斯率團訪台，外交部林佳龍於社群媒體表示，他接見時強調，台巴推動智慧科技園區、電動巴士以及智慧醫療等合作計畫，期盼能共同拓展南方市場，持續讓台灣經驗在巴拉圭實現。

外交部長林佳龍今天於臉書發文表示，他13日在外交部會見南美洲友邦巴拉圭工商部長西梅內斯（JavierGiménez），訪團成員包括工業次長里克爾梅（MarcoRiquelme）及產業政策司長西梅內斯（AnibalGiménez），來台出席「第23屆台巴經濟合作會議」。

林佳龍會晤時代表總統賴清德與政府，感謝巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）於9月在聯合國大會期間為台灣仗義執言，支持台灣有意義參與國際組織，更在上週國慶期間向台灣致賀，展現台巴的深厚情誼。

林佳龍強調，外交部積極推動榮邦計畫，透過「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的策略，整合科技、資金與人才，協助巴拉圭發展「台巴智慧科技園區」，以台灣發展科學園區的成功經驗，規劃在地化的營運模式，提供「一站式服務」，吸引生產電動巴士與高機能布料等企業進駐。

林佳龍說，台灣更攜手巴拉圭開辦「台巴科技大學」培育當地科技人才，廣受巴國學生歡迎；在綠色永續領域則提出「電動巴士先導計畫」，作為區域智慧運輸與服務最佳典範。訪團成員也對此表達高度贊同，並強調雙邊企業夥伴合作模式已對齊。

林佳龍指出，雙邊將繼續共同推動醫療資訊系統升級、乾淨5G網路以及研議電力合作等計畫，協助提升巴國民眾生活品質與國家發展。感謝巴拉圭政府與國會提供更完善的法規環境，協助台商投資落地，並期待共同拓展南方市場。

林佳龍指出，近期台巴雙邊互訪頻率高，像是巴國環境部長巴羅士（Rolando de Barros）10月初訪台並簽署「台巴碳權合作瞭解備忘錄」，巴國眾議長拉托雷（Raúl Latorre，另譯：拉多雷）也在上週率跨黨派眾議員訪台祝賀台灣國慶，緊接著迎來西梅內斯率團來訪，也說明台巴情誼不斷深化。

林佳龍也強調，「台灣經驗，巴國實現」，相信在雙邊深厚的情誼基礎之上，以台灣的成功經驗，結合巴拉圭的巨大發展潛力，必能攜手開創更多合作關係、共創繁榮未來。

巴拉圭 林佳龍 外交部

延伸閱讀

95歲資深外交官林尊賢新書 揭台韓斷交後與潘基文秘密過往

美參院通過國防授權法 林佳龍感謝跨黨派議員堅定支持台灣

高院准辜仲諒出席世界棒壘球總會年會 2.5億擔保、責付林佳龍等3人

台與基輔簽備忘錄 林佳龍盼協助當地受戰火波及孩童

相關新聞

影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

副總統蕭美琴今天下午到台中市潭水亭觀音媽廟參拜祈福，立委何欣純等人陪同，被問到總統今天到台中市的便當會中，指定她參選台中...

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

2026年縣市長選舉腳步越來越近，民進黨主席、總統賴清德今天到台中探訪百歲人瑞，隨後邀集台中市地方黨公職召開「便當會」。...

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

高雄鳳山水庫蓋光電板引起外界關注，市府昨說明由前市長韓國瑜發函同意籌設許可，立委陳菁徽今指陳菊招標、陳其邁興建。高市經發...

社會住宅推動進度如何？內政部：全國社宅已達成22萬餘戶

對於社會住宅推動進度，內政部今天表示，全國社宅已達成22萬餘戶、租金補貼核定84.9萬餘戶，此外，國家住宅及都市更新中心...

林佳龍接見巴拉圭工商部長 力推「榮邦計畫」開展各領域合作

外交部長林佳龍14日於臉書發文表示，很高興昨日在外交部接見率團訪台的我國南美洲堅實友邦巴拉圭工商部長西梅內斯（Javie...

立委提案重啟「公地放領」 卓榮泰：指定時程內會完成

立委陳瑩與莊瑞雄等27位立委，14日共同連署提案並獲院會通過，正式要求行政院重啟「公地放領」政策。陳瑩質詢此議題時，行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。