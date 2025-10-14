林佳龍接見巴拉圭工商部長 力推「榮邦計畫」開展各領域合作

外交部長林佳龍14日於臉書發文表示，很高興昨日在外交部接見率團訪台的我國南美洲堅實友邦巴拉圭工商部長西梅內斯（Javier Giménez），訪團成員包括工業次長里克爾梅（Marco Riquelme）及產業政策司長希梅內茲（Anibal Giménez），來台出席「第23屆台巴經濟合作會議」。林佳龍指出，台巴情誼不斷深化，盼「台灣經驗，巴國實現」攜手共創繁榮未來。

林佳龍回憶，今年7月他率領國內企業代表團訪問巴拉圭，當時收到西梅內斯部長的熱情接待與陪同，再次見到熟悉的好友，雙方立刻給彼此一個大擁抱。林佳龍提到，在會晤過程中，他先代表總統賴清德與台灣政府，感謝巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）於上個月在聯合國大會期間為台灣仗義執言，支持台灣有意義參與國際組織，更在上周國慶期間向台灣致賀，展現台巴的深厚情誼。

林佳龍強調，外交部積極推動榮邦計畫，透過「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的策略，整合科技、資金與人才，協助巴拉圭發展「台巴智慧科技園區」，以台灣發展科學園區的成功經驗，規劃在地化的營運模式，提供「一站式服務」吸引生產電動巴士與高機能布料等企業進駐。

林佳龍說，台灣更攜手巴拉圭開辦「台巴科技大學」培育當地科技人才，廣受巴國學生歡迎；在綠色永續領域則提出「電動巴士先導計畫」，作為區域智慧運輸與服務最佳典範。西梅內斯部長也對此表達高度贊同，並強調雙邊企業夥伴合作模式已對齊。

展望未來，林佳龍表示，雙邊將繼續共同推動醫療資訊系統升級、乾淨5G網路以及研議電力合作等計畫，協助提升巴國民眾生活品質與國家發展。同時，林佳龍也感謝巴拉圭政府與國會提供更完善的法規環境，協助台商投資落地，並期待共同拓展南方市場。

林佳龍指出，近期台巴雙邊互訪頻率高，像是巴國環境部長巴雷多（Rolando de Barros）10月初訪台並簽署「台巴碳權合作瞭解備忘錄」，巴國眾議長拉多雷（Raúl Latorre）也在上周率跨黨派眾議員訪台祝賀台灣國慶，緊接著迎來西梅內斯部長率團來訪，也說明台巴情誼不斷深化。林佳龍並強調，「台灣經驗，巴國實現！」相信在雙邊深厚的情誼基礎之上，以台灣的成功經驗，結合巴拉圭的巨大發展潛力，必能攜手開創更多合作關係、共創繁榮未來。

