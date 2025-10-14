菲律賓宿霧強震災情慘重 台灣捐贈20萬美元展現人道關懷

快訊

中央社／ 尼拉14日專電
菲律賓中部宿霧省9月底發生規模6.9強震，災情慘重，駐菲律賓代表周民淦14日（左2）代表中華民國政府捐贈20萬美元協助救災，由菲律賓駐台副代表馬拉利特（右2，Cherbett Maralit）和宿霧省政府官員代表接受。圖／中央社記

菲律賓中部宿霧省兩週前發生規模6.9強震，災情慘重，中華民國政府今天透過駐菲律賓代表處捐贈20萬美元，協助災民渡過難關，展現人道關懷。

9月30日晚間9時59分，宿霧省（Cebu Province）發生規模6.9地震，震央位於博哥市（Bogo）東北方17公里，計造成72人罹難、559人受傷，近3萬6000棟民宅受損，約1萬8000人無家可歸，並引發1萬1000次餘震，災情慘重。

捐贈儀式在駐菲律賓代表處舉行，駐菲代表周民淦移交20萬美元支票，由馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）駐台副代表馬拉利特（Cherbett Maralit）和宿霧省政府官員代表接受。

周民淦致詞時向宿霧省政府官員轉達台灣政府與人民對災民的慰問，並祝福災區早日恢復正常。他說，這次援助展現台菲之間深厚友誼，台灣願意加強與菲律賓在人道援助和救災方面的合作，以應對雙方面臨的自然災害。

馬拉利特代表菲律賓人民向台灣表達「最深切的謝意」，承諾將與宿霧省政府密切協調，以妥善應用這筆捐款

宿霧省政府省長辦公室法務官丁賽（Kevin Dinsay）表示，台灣慷慨捐贈20萬美元，為宿霧省民眾帶來了安慰、希望和力量。

丁賽在捐贈儀式結束後接受中央社記者訪問時說，宿霧正努力從災情中重新站起，現專注於基礎設施、道路、橋樑和港口的修復。

他說，災區居民有人家園被毀，有人則因害怕而不敢回家，省政府正為他們建造臨時住所，並提供心理專家協助他們撫平創傷。

丁賽也提到，他曾於2018年和2023年造訪台灣，對台灣人民的熱情好客、美食留下深刻印象。

除了台灣之外，宿霧台灣協會、歐洲聯盟、日本、阿拉伯聯合大公國和新加坡紅十字會，也分別為災區提供的金錢或物資援助。

