立委提案重啟「公地放領」 卓榮泰：指定時程內會完成

立委陳瑩與莊瑞雄等27位立委，14日共同連署提案並獲院會通過，正式要求行政院重啟「公地放領」政策。陳瑩質詢此議題時，行政院長卓榮泰回應，將於賴清德總統指示訂定的目標時程，把它完成。

依據憲法第143條規定「國家對於土地之分配與整理，應以扶植自耕農及自行使用土地人為原則」，所以40年間，政府實施公地放領，於91年起陸續停辦。陳瑩今日在立法院針對恢復「公地放領」提案，並向行政院提出質詢。

陳瑩表示，「公地放領」是屬於所有農民的土地正義，政府應積極協助農民取得農地，實踐「農地農有」的精神。

卓榮泰回應，賴總統多次指示，這該是人民的財產，但經過這麼多年沒辦法處理，政府應該有一套完整的機制與政策，以及推動的目標與時程，把它完成。

陳瑩提到，她與莊瑞雄，在台東與農民辦理多場的座談，看到許多年邁的農民，殷殷期盼可以取得農地，所以希望政府加快農地還給農民的速度。

內政部長劉世芳表示，目前正全國盤點相關租約當中，凡符合國土保安及公共安全的山坡地、平地耕地、養殖耕地，會依規定依行政院指示辦理。

「公地放領」自民國40年開始推動，只要農民於65年前立有租約，且租約仍為存續當中，農民可分期繳款取得土地所有權。

陳瑩提到，「公地放領」歷經三個階段：民國65年結束的「早期公地放領」、民國78年起的「專案辦理」，以及民國83年的「續辦公地放領」。今天立法院通過她提案之內容，倘若行政院順利推動，將可視為史上「第四階段」的公地放領。

日前行政院拍板宜蘭縣蘇澳鎮大南澳地區試辦公地放領案，於93年之前已通過「內政部公地放領審查委員會」而未放領的案件，將於試辦規劃裡辦理放領申請，多名農戶盼望數十年的正義得以實現。

陳瑩日前要求國產署依照宜蘭蘇澳試辦條件，盤點台東符合規定的案件資料，共有777筆符合規定，面積大約162公頃。她認為，落實「農地農有」精神，才是真正照顧農民；讓耕作者可以擁有自己的農地，才是真正的土地正義。

今天立法院通過陳瑩提案重啟「公地放領」的內容，除要求行政院應協助自耕農取得農地外，同時要求行政院應調整資格認定標準。

陳瑩強調，政府最後辦理公地放領的時間，至今已超過20年，應視現代農民務農實況，修正放領條件，使政策更貼近當前農業環境。

商品推薦