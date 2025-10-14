快訊

蕭景田相挺 郝龍斌彰化會500黨員：打贏2026、2028下架民進黨

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌到彰化縣參加與黨員見面會，受到熱烈歡迎。記者簡慧珍／攝影
台北市前市長郝龍斌競選國民黨主席，今到彰化縣與黨員見面時強調，黨主席就像棒球隊總教練，他的政治資歷完整，有4至5次一對一選舉經驗、4次總統大選輔選經驗，自信有能力整合國民黨各縣市長組成強而有力戰隊，打選2026選戰、2028下架民進黨。

彰化縣支持郝龍斌的地方人士租用大型婚宴會館，舉辦「黨務新局．藍營再起─郝龍斌參選黨主席見面會」，逾500人到場座無虛席，沒座位的站在門口和門外，有意角逐下屆員林市長的縣議員凃俊任等人站台助講，場面盛大。

南彰化重量級政治人物、全國觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田說，郝龍斌擔任台北市長時舉辦台北國際花卉博覽會，那時他當立法委員，前往拜訪並要求採購彰化縣花卉，郝龍斌二話不說答應，爽快和信守承諾讓他印象深刻，這次黨主席選舉他唯一支持郝龍斌。

郝龍斌演講時也從北市國際花博預算20億元談起，不時穿插閩南語拉近與彰化黨員的距離。他說，北市花博的7成花卉植栽來自彰化縣，當時帶領台北市團隊跟彰化縣合作，也跟全台各縣市首長合作，展現台灣的美麗與美好。

郝話鋒一轉談到參選黨主席起步晚，在台中市長盧秀燕9月2日宣布不參選之後，很多人勸進，他認為必須穩定大局、促成各縣市長合作及黨內團結，因此出來參選黨主席。

郝龍斌說到自己真實誠懇、說到做到的個性，從政都是結交朋友，在黨內沒敵人，是國民黨人緣最好的，這次參選黨主席只有1人反對就是他的「牽手」，當黨主席沒人稱讚，做不好大家罵。

郝龍斌說，國民黨還要面對每月1千萬元債務的困境，但是他想起父親郝伯村最後交代「中華民國有難、國民黨有難，郝家子孫要挺身而出救國、救黨」，若他不出來，將對不起國家和黨，以後沒臉去見父親。

郝龍斌列舉民進黨施政缺失，已做到天怒人怨，如果他當黨主席要推出「顧北、穩中、強南」2026就贏得選舉讓民進黨「會驚」，2028下架民進黨、下架賴清德，讓國民黨重返執政的位子，而他當黨主席會找出有戰力的年輕人，有把握各縣市議員席次極大化、執政縣市超過現在數目，希望大家給他機會讓中華民國、國民黨再次偉大。

國民黨主席候選人郝龍斌到彰化縣參加與黨員見面會，場面盛大。記者簡慧珍／攝影
郝龍斌 國民黨 黨主席 蕭景田

