行政院何時提財劃法修法？卓榮泰曝時機：應該是在今年

外界關注行政院何時提出財劃法修法版本，行政院長卓榮泰今天指出，「應該是在今年的時間，我們提出一個行政院的版本來」，希望在垂直事權上，中央、地方能劃分清楚，水平也能財務均衡；他說，明年度財劃法不可能大修，因為已經來不及，後年度希望大修，把不公平的狀態補起來。

立法院下午繼續進行行政院長施政總質詢。林宜瑾質詢關注台南捷運核定期程，交通部長陳世凱指出，計畫已經交通部核定，正在行政院審查，但財劃法修正後，中央補助捷運建設預算比過去少很多，「分配比例上，我們會做新的考量」，這1、2個月定案後，相信審核速度會加快。

林宜瑾詢問，過去中央補助雙北捷運達8、9成，台南捷運能否比照？卓榮泰說，台南捷運藍線第一期，國發會核定332億元、7年完成，但因財劃法修法，中央少了4165億元，少了很多對地方補助的錢，只能地方多負擔或延後工程，但延後地方接受度低，如何討論出共同分擔的合理比例，是第一個問題。

林宜瑾追問，何時能提出符合民主程序、國家均衡發展的財劃法再修正？年底前或本會期有望？卓榮泰說，會在適當時間，更透露「應該是在今年的時間，我們提出一個行政院的版本來」，他希望該版本的垂直事權上，中央地方能劃分清楚，水平能夠財務均衡，就不會造成台南損失最多，但公式是一定的，政院不能上下其手。

卓榮泰續指，明年度財劃法不可能大修，因為已經來不及，後年度希望大修，希望在還有餘裕的情況下，針對台南、屏東、嘉義、雲林縣市分配不公的狀態，把它補起來。

卓榮泰表示，希望明年度總預算案能順利執行，也請立法院快速審查，今年部分跟地方做個了解，該核定就核定，明年中央、地方，以及行政立法兩院一起向前走。林宜瑾追問，所以台南捷運今年會核定？卓榮泰回覆，「我們會努力這樣做」。

商品推薦