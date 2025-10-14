水庫種光電惹議 卓榮泰指做不到水質維護不放行

國民黨立委柯志恩今天質詢光電板爭議，行政院長卓榮泰答詢指，光電設置有三原則，第一是要多元開發綠能，第二是已經存在水面上的環境部要加強檢測水質；第三個是未來如果對安全檢測、水質維護沒有把握，人力上做不到，就不允許再做。

立法院今院會總質詢，柯志恩指光電從蔡政府不斷地蓋，破壞好山好水、亂象浮現，且因為時空背景關係許多光電案場都不需做環評，目前環境部1月16日開始修正，現有多少光電場申請環評？環境部長彭啟明說，有三件送件但因為資料不完整，環境部已經退回去。

柯志恩指出，這代表個過去光電案場實在太浮濫，以前怎麼送就怎麼通過，大家趁不需要環評的時候，全部送完了。

彭啟明答詢，光電要有一定的面積及一定GW（百萬瓩），才會需要環評，全世界都一樣且台灣還比日本嚴格，另台灣光電占台灣土地面積0.41%，其中台南占比較高，接近200公頃。

柯志恩又說，能源署指有5件違法開發的光電案場，但能源署卻不告訴她具體案場在哪，問細節都要不到任何的資料，此外光電利益動輒上億，但開罰都是100至200萬合理嗎？卓榮泰回應，他們絕不容許光電變成一個非法集團牟取利益。

柯志恩指出，能源署稱參考國際標準在光電計畫中，指2035年達35.02GW，如此換算需要4.4萬公頃土地，相當於1692座大安森林公園，台灣哪裡有這麼大土地，找不到土地就找到海邊、滯洪池、水庫，但水庫連水保法都不能開發，為何可以種電？經濟部、農業部長昨天說不核准台南四座水庫開發，只有不准台南水庫蓋還是全台？

卓榮泰說，不管屋頂、地面型都有盤整，會滾動式檢討，且有三原則，第一是要多元開發綠能，第二是已經存在水面上的，一定要環境部加強檢測水質，確保沒問題。第三個未來要做的是，如果對安全檢測、水質維護沒有把握，人力上做不到，就不允許再做。

柯志恩說，盼中央未來訂立規則時，納入直轄縣市的國土計畫，讓地方有所依循。

