快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

水庫種光電惹議 卓榮泰指做不到水質維護不放行

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院今天院會總質詢。記者許正宏／攝影
立法院今天院會總質詢。記者許正宏／攝影

國民黨立委柯志恩今天質詢光電板爭議，行政院長卓榮泰答詢指，光電設置有三原則，第一是要多元開發綠能，第二是已經存在水面上的環境部要加強檢測水質；第三個是未來如果對安全檢測、水質維護沒有把握，人力上做不到，就不允許再做。

立法院今院會總質詢，柯志恩指光電從蔡政府不斷地蓋，破壞好山好水、亂象浮現，且因為時空背景關係許多光電案場都不需做環評，目前環境部1月16日開始修正，現有多少光電場申請環評？環境部長彭啟明說，有三件送件但因為資料不完整，環境部已經退回去。

柯志恩指出，這代表個過去光電案場實在太浮濫，以前怎麼送就怎麼通過，大家趁不需要環評的時候，全部送完了。

彭啟明答詢，光電要有一定的面積及一定GW（百萬瓩），才會需要環評，全世界都一樣且台灣還比日本嚴格，另台灣光電占台灣土地面積0.41%，其中台南占比較高，接近200公頃。

柯志恩又說，能源署指有5件違法開發的光電案場，但能源署卻不告訴她具體案場在哪，問細節都要不到任何的資料，此外光電利益動輒上億，但開罰都是100至200萬合理嗎？卓榮泰回應，他們絕不容許光電變成一個非法集團牟取利益。

柯志恩指出，能源署稱參考國際標準在光電計畫中，指2035年達35.02GW，如此換算需要4.4萬公頃土地，相當於1692座大安森林公園，台灣哪裡有這麼大土地，找不到土地就找到海邊、滯洪池、水庫，但水庫連水保法都不能開發，為何可以種電？經濟部、農業部長昨天說不核准台南四座水庫開發，只有不准台南水庫蓋還是全台？

卓榮泰說，不管屋頂、地面型都有盤整，會滾動式檢討，且有三原則，第一是要多元開發綠能，第二是已經存在水面上的，一定要環境部加強檢測水質，確保沒問題。第三個未來要做的是，如果對安全檢測、水質維護沒有把握，人力上做不到，就不允許再做。

柯志恩說，盼中央未來訂立規則時，納入直轄縣市的國土計畫，讓地方有所依循。

柯志恩 環境部 水質 水庫 卓榮泰 光電板

延伸閱讀

烏山頭水庫光電板引用水疑慮 卓榮泰：未來能力未及就不開發

水庫設光電板 卓榮泰：若無法處理水質問題就不開發

「柏油山」引爆戰火 柯志恩轟市府一條龍攻擊 陳其邁回擊散播不實資訊

中選會6委員提名延宕 卓榮泰兩度致歉：努力在10月送出名單

相關新聞

影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

副總統蕭美琴今天下午到台中市潭水亭觀音媽廟參拜祈福，立委何欣純等人陪同，被問到總統今天到台中市的便當會中，指定她參選台中...

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

2026年縣市長選舉腳步越來越近，民進黨主席、總統賴清德今天到台中探訪百歲人瑞，隨後邀集台中市地方黨公職召開「便當會」。...

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

高雄鳳山水庫蓋光電板引起外界關注，市府昨說明由前市長韓國瑜發函同意籌設許可，立委陳菁徽今指陳菊招標、陳其邁興建。高市經發...

社會住宅推動進度如何？內政部：全國社宅已達成22萬餘戶

對於社會住宅推動進度，內政部今天表示，全國社宅已達成22萬餘戶、租金補貼核定84.9萬餘戶，此外，國家住宅及都市更新中心...

行政院何時提財劃法修法？卓榮泰曝時機：應該是在今年

外界關注行政院何時提出財劃法修法版本，行政院長卓榮泰今天指出，「應該是在今年的時間，我們提出一個行政院的版本來」，希望在...

水庫種光電惹議 卓榮泰指做不到水質維護不放行

國民黨立委柯志恩今天質詢光電板爭議，行政院長卓榮泰答詢指，光電設置有三原則，第一是要多元開發綠能，第二是已經存在水面上的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。