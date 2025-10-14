謝國樑再邀公民團體座談…藍綠議員解讀不同 罷免領銜人：定案後再說

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑拋出將再與公民團體座談，攜手讓市政做的更好。圖為去年座談會場景。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑拋出將再與公民團體座談，攜手讓市政做的更好。圖為去年座談會場景。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑罷免案投票滿周年時說，去年與公民團體座談得到很多建議，近期將再約公民團體座談，攜手推動市政。罷免領銜人戴璟安今天說，等市府定案再回應。罷團發言人李晏蓉認為，應談不應侷限罷團成員，要廣邀公民團體參加。

公民團體「山海公民拆樑行動」發動罷免謝國樑，連署成案後，去年10月13日投票，因同意票未達25%門檻，且不同意票高於同意票，選民用選票否決罷免案，讓謝繼續在市府主政。

罷免投票昨天滿周年，謝國樑昨晚上傳影片到在臉書發表談話，深深感謝大家讓他留在市府為大家打拚市政，並細數投票後至今的施政成績。

謝國樑表示，從去年到今年已完成7座的兒童樂園，基隆已成全台灣行走最安全城市，市區騎樓整平超過5000平方公尺，完成2座街舞空間、2座社區體能館，並持續推動校園環境改善及營養午餐升級，並獲遠見雜誌最佳進步獎。

謝也提及罷免結束後，去年底曾與戴璟安面對面座談。年底要到了，非常希望進行第2年的公民團體座談會。去年市府從公民團體得到很多好的建議，相信在公民團體跟市府攜手努力下，可以讓基隆市政做的更順利。

基市府副發言人林廷翰今天表示，市府已在積極籌備與公民團體的座談會，相關事宜確認後對外說明。市府會持續傾聽民意，跟市民共築有愛基隆。

對於謝國樑拋出再辦座談會，點名邀請戴璟安再次面對面提供建言，戴璟安今天說，第2次市政說明會（座談會）還沒有定案，等定案後再對外說明立場。

李晏蓉說，她和戴都是上班族，如果有收到市府的邀請，並且時間也允許的話，可以考慮出席。過去這一年，她對基隆的印象就是「煙火滿多的」，但沒看到地方創生、城市發展有太大的進展，近期的國慶或先前的活動，好像都很難跨出這座城市，讓全台灣的人看見基隆城市的特色。

民進黨市議員施偉政表示，謝國樑確實表現出很重視民意的姿態，但卻是用「封建的方式在滿足民意」、「你說了算」，並沒有和行政團隊討論，在執行時會遇到什麼障礙，導致「基隆式創新」讓行政團隊人仰馬翻。

國民黨市議員曾紀嚴說，謝國樑曾經擔任立委，也曾經營企業，非常擅於溝通，並且願意親力親為，當面溝通。謝要再約公民團體座談，並不是政治操作，而是想要跳脫藍綠，不要政治口水，而是自己和公民溝通。

