影／賴總統國慶提到工具機產業 蕭美琴：不能夠遺漏任何的產業

台灣工具機暨零組件公會今舉辦會員代表大會，副總統蕭美琴致詞時，藉用理事長陳紳騰的話勉勵大家「團結、轉型、再出發」而且，台灣確實有一些特定的產業在當下找到了新的機會，但是政府要強調的是，我們不能夠遺漏任何的產業，尤其是作為台灣製造業和工業之母的工具機產業。

蕭美琴說，工業的引擎就是各式各樣的工具，經過數百年來經過轉型、擴大、多元化的路程中，能夠持續的存活的百年產業都是持續能夠跟時代的改變和能人類的需求做調整、做轉型的，就如同陳紳騰所說的「團結、轉型、再出發」，尤其是在時局挑戰越大的時候，轉型更是一個重要的關鍵點。

她說，最近國際環境的變化大家都有很深的感受，從疫情開始，供應鏈的重組到俄烏戰爭，中東的衝突影響到能源，還有美中之間的競爭，還有四月份開始又面臨對等關稅的壓力，全世界沒有任何一個國家可以倖免。還有同時面對對岸產能過剩以及低價行銷的競爭壓力，可說在多重壓力之下工具機業確實特別辛苦，所以這也是為什麼總統會在國慶演說中特別提到。

蕭美琴說，這幾個月以來，雖然出口創新高，這些不只是數字，確實台灣有一些特定的產業在當下找到了新的機會，但是政府要強調的是，我們不能夠遺漏任何的產業，尤其是作為台灣製造業和工業之母的工具機產業。

她說，下午立法院持續在關注政府提出的韌性預算，當中包含產業支持方案和就業、勞工的安定方案，這些都是希望能夠協助大家在面對難關的當下，能夠平順的度過。但是，畢竟它不是長期和永續的，我們還是要找到經濟發展跟產業發展的新動能，也就是為什麼不管是淨零也好、AI賦能轉型也好，能夠與時俱進，走在世界的前端，讓M IT不只是價格上的競爭力，而是在品質和信賴的競爭力，找到在世界上的關鍵位置。

立法院副院長江啟臣也說，希望美國關稅問題趕快塵埃落定，因為不確定性是經濟和產業最大的殺傷力，向前也不是後退也不是，訂單接了到底是要做還是不做？產業界最近真的很辛苦。尤其是台中現階段無薪假或者是減班休息，台中市受傷最嚴重，希望大家共同團結面對，相信還是可以突破這些難關。

台灣工具機暨零組件公會今舉辦會員代表大會，副總統蕭美琴和大家合影。記者黃寅／攝影 立法院副院長江啟臣說，希望美國關稅問題趕快塵埃落定。記者黃寅／攝影

