影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

副總統蕭美琴今天下午到台中市潭水亭觀音媽廟參拜祈福，立委何欣純等人陪同，被問到總統今天到台中市的便當會中，指定她參選台中市長，何欣純表示，傾聽民意是她未來很重要的責任之一，將民意化為行動力，讓台中市城市更好，希望台中市這個城市越來越順，她強調台中市越來越欣，「欣」欣向榮的欣。

何欣純今天和台中市議員蕭隆澤與周永鴻等人，陪同副總統蕭美琴參拜，事後她被媒體問到總統今天到台中市，在便當會議中提及，立委蔡其昌上次已選過台中市長，蔡其昌中央歷練豐富，希望蔡其昌繼續留在立法院，讓何欣純在台中打拚。

何欣純表示，今天總統到台中是不公開行程，總統來傾聽地方意見，希望中央和地方多溝通，台中市議員也提出地方意見，她會再就教每位議員，她今天到潭水亭請示主委和委員意見，傾聽民意是她未來很重要的責任之一，將民意化為行動力，讓台中市城市更好，希望台中市這個城市越來越順，越來越欣，「欣」欣向榮的欣，台灣要欣欣向榮，台中也要欣欣向榮。

被問到總統是否欽點她選台中市長？何欣純表示，這一切尊重中央黨部程序，尊重提名程序，尊重主席。

