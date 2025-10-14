快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委何欣純今天下午陪蕭美琴副總統，到台中市潭子區潭水亭參拜。記者游振昇／攝影
立委何欣純今天下午陪蕭美琴副總統，到台中市潭子區潭水亭參拜。記者游振昇／攝影

副總統蕭美琴今天下午到台中市潭水亭觀音媽廟參拜祈福，立委何欣純等人陪同，被問到總統今天到台中市的便當會中，指定她參選台中市長，何欣純表示，傾聽民意是她未來很重要的責任之一，將民意化為行動力，讓台中市城市更好，希望台中市這個城市越來越順，她強調台中市越來越欣，「欣」欣向榮的欣。

何欣純今天和台中市議員蕭隆澤與周永鴻等人，陪同副總統蕭美琴參拜，事後她被媒體問到總統今天到台中市，在便當會議中提及，立委蔡其昌上次已選過台中市長，蔡其昌中央歷練豐富，希望蔡其昌繼續留在立法院，讓何欣純在台中打拚。

何欣純表示，今天總統到台中是不公開行程，總統來傾聽地方意見，希望中央和地方多溝通，台中市議員也提出地方意見，她會再就教每位議員，她今天到潭水亭請示主委和委員意見，傾聽民意是她未來很重要的責任之一，將民意化為行動力，讓台中市城市更好，希望台中市這個城市越來越順，越來越欣，「欣」欣向榮的欣，台灣要欣欣向榮，台中也要欣欣向榮。

被問到總統是否欽點她選台中市長？何欣純表示，這一切尊重中央黨部程序，尊重提名程序，尊重主席。

何欣純 台中市 賴清德 蔡其昌 蕭美琴

延伸閱讀

影／代替總統贈匾 蕭美琴：台灣有全世界獨一無二韌性和良善力量

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

自曝為MIT機能布料愛用者 蕭美琴：盼全世界看到台灣創新力

何欣純送藍白議員公益月餅 台中議員：確定要選市長了？

相關新聞

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

2026年縣市長選舉腳步越來越近，民進黨主席、總統賴清德今天到台中探訪百歲人瑞，隨後邀集台中市地方黨公職召開「便當會」。...

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

高雄鳳山水庫蓋光電板引起外界關注，市府昨說明由前市長韓國瑜發函同意籌設許可，立委陳菁徽今指陳菊招標、陳其邁興建。高市經發...

影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

副總統蕭美琴今天下午到台中市潭水亭觀音媽廟參拜祈福，立委何欣純等人陪同，被問到總統今天到台中市的便當會中，指定她參選台中...

社會住宅推動進度如何？內政部：全國社宅已達成22萬餘戶

對於社會住宅推動進度，內政部今天表示，全國社宅已達成22萬餘戶、租金補貼核定84.9萬餘戶，此外，國家住宅及都市更新中心...

謝國樑再邀公民團體座談 藍綠議員解讀不同 罷免領銜人：定案後再說

基隆市長謝國樑在罷免案投票滿周年時說，去年與公民團體座談得到很多建議，近期將再約公民團體座談，攜手推動市政。罷免領銜人戴...

賴總統國慶提到工具機產業 蕭美琴：不能夠遺漏任何的產業

台灣工具機暨零組件公會今舉辦會員代表大會，副總統蕭美琴致詞時，藉用理事長陳紳騰的話勉勵大家「團結、轉型、再出發」而且，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。