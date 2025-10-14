快訊

蘇巧慧建議都更產業法制化 卓榮泰支持

中央社／ 台北14日電
立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照
民進黨立委蘇巧慧今天質詢表示，都市更新案量不如危老，審議時間太長、產權太複雜是主因，除了修正都更條例外，更應讓都更產業法制化。對此行政院長卓榮泰說，管理機構法制化是政府的目標跟方向，明年度中央政府總預算有獎勵措施，盼把產業扶植起來。

立法院下午繼續進行行政院長施政總質詢。

蘇巧慧質詢時表示，都市更新案量不如危老。她舉國賓飯店及六福客棧為例說，國賓飯店6個月就核定，六福客棧甚至2個月就核定，上述2個案例都不選都更，而是危老。

蘇巧慧說，第一個原因就是，都更審議時間太長，審議期程不明，成本無法估計，另一個就是產權太複雜，整合曠日廢時。都市更新條例實施27年，完成1200件，危老條例上路8年，已完成4500件。她建議政府應考慮修法，都更應參採危老，讓審議標準更明確，都更審議標準明確化。

卓榮泰表示，內政部有許多措施補助地方，更容易親近都市更新政策，對全案管理的機構做資格放寬。

內政部長劉世芳說，目前朝修正都市更新條例，簡化都市更新包括行政流程、權利變換，鼓勵更多人加入。

蘇巧慧表示，都更遲滯不前的另一個原因是產權複雜。對業主而言，沒有政策誘因，政府若能帶頭投入私地都更，也有幫助。除了修正都更條例，是否有機會讓都市更新產業法制化管理，如同房仲之於不動產經紀管理條例，

卓榮泰說，管理機構法制化是政府的目標跟方向，明年度中央政府總預算，也有相對獎勵措施，希望把產業扶植起來。

劉世芳也表示，專法是一個方向，放在都更條例也是一個方向，主要在於專業化，及政府要能監督得到。一旦產業化、有證照，讓想都更的民眾有信賴，無論是專法或修都更條例都可以考慮。

卓榮泰表示，總統賴清德多次指示要加強都市更新推動效率，無論是居住品質及居住安全，乃至於市容風貌，都必須強力推都更，因應未來推升內需，也要靠都市更新進行大規模的內需建設。

卓榮泰說，除現有的公辦及自辦都更，政府正研擬一個自主都更，讓房屋所有權人付出更少的行政費用，不用跟建商分土地或容積，自己享有更多實際上可擁有的使用面積，不用跟建商合作，可能跟建經公司合作，給予營造、金融及審定中的行政支持，業主不用付出那麼大的代價，就可以轉換自己的居住環境。

