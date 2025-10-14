林佳龍接受日媒專訪 呼籲打造「台日菲安保框架」

快訊

中央社／ 東京14日專電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

外交部長林佳龍13日接受「產經新聞」專訪，呼籲位處第一島鏈的日本、台灣、菲律賓建立安保合作框架，以遏止中國在灰色地帶侵擾、假訊息與破壞海底電纜等新型威脅。他並表示與日本自民黨新總裁高市早苗相識已久，若高市出任首相，期盼日本在印太發揮更強領導。

林佳龍受訪指出，日本、台灣和菲律賓面臨來自中國的新型態威脅，例如灰色地帶侵擾、假訊息以及破壞海底電纜等。第一島鏈上的民主國家建立「協調、分工和合作的框架」，將能與美國主導的遏制中國陣營團結一致。

對於自民黨選出新總裁高市早苗，林佳龍表示與高市為舊識，稱讚她「具有先見之明及決斷力」。如果高市早苗當選首相，期待日本能在印太區域發揮領導角色。

林佳龍呼籲應將台日關係提升到新層次，建立互補的「全面夥伴關係」，共同合作投資菲律賓等第三國市場。並期待日本在台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的過程中發揮領導作用。

林佳龍認為，如果台日同時推動簽署「經濟夥伴協定」（EPA）和其他協定的談判，雙方的國際談判力將會增強。

對外界擔憂美國總統川普可能把台灣議題當作對中談判籌碼，林佳龍強調，美國社會與國會對於台灣的支持具跨黨派共識；美台關係雖受美中互動影響，但美台關係並非附屬美中關係之下，對於美國安保而言，台灣為必要性存在。

林佳龍說明今年積極在聯合國大會期間訪問美國紐約，或出訪日本和菲律賓等非邦交國家的原因，表示「民主國家再也無法默認中國扭曲『一個中國』原則，在國際上封殺台灣」，「我擁有私人旅行自由，採取務實有彈性方式進行訪問」。

對於相隔近半個世紀以來，美國國務院等今年9月首次正式表明第二次世界大戰期間「開羅宣言」和「舊金山和約」並未確定台灣最終政治地位，也就是「台灣地位未定論」，林佳龍給予正面評價。

不過他也指出，這不代表台灣主權懸而未決，「台灣已經歷民主化，並經歷3次政權輪替。基於「聯合國憲章」的『人民自決』原則和憲法主權在民規定，我們是一個民主國家，我們的國家名稱為中華民國」。

東京大學東洋文化研究所特任研究員林泉忠分析，美國再次提及台灣地位未定論，是為了當台灣發生危機時「打造能夠進行軍事介入的法理條件」。他指出，自美國前總統拜登政府以來，就有試圖從法理上否認中國所謂「台灣是中國一部分」主張，而「表明台灣地位未定論，也是這種動作的延長」。

