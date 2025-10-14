快訊

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄鳳山水庫設置浮動式太陽能光電板，面積約5公頃。圖／議員邱于軒提供
高雄鳳山水庫光電板引起外界關注，市府昨說明由前市長韓國瑜發函同意籌設許可，立委陳菁徽今指陳菊招標、陳其邁興建。高市經發局表示，此案是台電標案，市府唯一行政相關程序是韓國瑜任內同意籌設許可審查意見；鳳山等5案的開工、安裝皆由台電與承攬廠商依約執行，與地方首長無關。

立委陳菁徽12日揭露鳳山水庫覆蓋光電板，質疑水庫曾是重要濕地，為何無須環評，說蓋就蓋。今天進一步表示，高雄市府用一紙公文將責任全推給韓國瑜深感遺憾。此外，招標案日期是2018年4月19日、同年5月30日開標，當時是陳菊任內；2020年8月24日、同年12月21日啟用，時任市長為陳其邁。

高市經發局回應，鳳山水庫水面型太陽能光電案是台電採購與施工，非高市府招標或主辦。市府在本案唯一且明確角色，是依權責就「土地是否符合使用管制」及「籌設許可」提供審查意見。

此外，該案審查是在2019年5月經濟部徵詢地方政府意見時，韓國瑜發函表示同意，呼籲陳菁徽委員根據客觀事實發言，勿一再捏造散播不實訊息，如果覺得有問題，韓市長為何當時還要同意籌設？

經發局強調，陳立委訛稱該案為某市長招標、某市長動工，此案招標、契約與工期管理悉屬台電權限，亦非市府工程，內容包含鳳山、蘭潭、仁義潭、寶山、永和山等五個不同縣市水庫的水面型太陽光電新建工程；開工、設備安裝與併網等工程節點由台電與承攬廠商星能公司依約執行，與地方首長無關。將中央公營事業依法辦理的採購與履約，錯置為地方政府工程，是混淆視聽、故意抹黑。

經發局重申，該案由台電公司向電業管制機關經濟部能源局（能源署）申請籌設許可，2019年5月市府確認不屬水汙染防治法列管事業，設置地點亦不在公告水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內。

高市府經發局製作圖卡反擊立委陳菁徽，有關光電板的發言是不實指控，工程發包與施工單位都是台電公司、非市府發包施工。圖／高市經發局提供
高市府經發局製作圖卡反擊立委陳菁徽，有關光電板的發言是不實指控，工程發包與施工單位都是台電公司、非市府發包施工。圖／高市經發局提供

高雄市 光電板 韓國瑜 陳菁徽 陳其邁 陳菊 水庫

相關新聞

影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

副總統蕭美琴今天下午到台中市潭水亭觀音媽廟參拜祈福，立委何欣純等人陪同，被問到總統今天到台中市的便當會中，指定她參選台中...

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

2026年縣市長選舉腳步越來越近，民進黨主席、總統賴清德今天到台中探訪百歲人瑞，隨後邀集台中市地方黨公職召開「便當會」。...

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

高雄鳳山水庫蓋光電板引起外界關注，市府昨說明由前市長韓國瑜發函同意籌設許可，立委陳菁徽今指陳菊招標、陳其邁興建。高市經發...

社會住宅推動進度如何？內政部：全國社宅已達成22萬餘戶

對於社會住宅推動進度，內政部今天表示，全國社宅已達成22萬餘戶、租金補貼核定84.9萬餘戶，此外，國家住宅及都市更新中心...

影／賴總統國慶提到工具機產業 蕭美琴：不能夠遺漏任何的產業

台灣工具機暨零組件公會今舉辦會員代表大會，副總統蕭美琴致詞時，藉用理事長陳紳騰的話勉勵大家「團結、轉型、再出發」而且，台...

民進黨團監院檢舉規避政治獻金法 黃國昌嗆：國家機器鬥爭政敵

針對民進黨立法院黨團赴監察院檢舉，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨除了去檢調濫行告發，還希望監察院扮演打手角色，再次示範...

