民進黨團監院檢舉規避政治獻金法 黃國昌嗆：國家機器鬥爭政敵
針對民進黨立法院黨團赴監察院檢舉，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨除了去檢調濫行告發，還希望監察院扮演打手角色，再次示範如何用國家機器鬥爭政敵，如果真的要講非法的政治獻金，民進黨前立委陳歐珀才是得到詐騙集團主嫌無償提供。
黃國昌近期捲入跟監偷拍風波，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等人今天前往監察院，具名檢舉黃國昌指揮狗仔跟拍、規避政治獻金法等法規，希望監察院釐清相關事件是否涉及違反政治獻金法等情形。
黃國昌稍早透過文字回應，民進黨終於不演了，知道綠媒跟側翼沒有辦法把可笑的抹黑、潑糞炒作起來，除了跑去檢調濫行告發，今天還跑去監察院檢舉，希望監察院再次扮演打手角色，示範如何用國家機器鬥爭政敵。
黃國昌說，如果真的要講非法的政治獻金，2020年陳歐珀競選立委連任期間，其位在宜蘭羅東的蔡英文賴清德後援會，當時正是由詐騙集團im.B案主嫌無償提供，這個才是真正的非法政治獻金。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言