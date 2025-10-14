民進黨團監院檢舉規避政治獻金法 黃國昌嗆：國家機器鬥爭政敵

針對民進黨立法院黨團赴監察院檢舉，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨除了去檢調濫行告發，還希望監察院扮演打手角色，再次示範如何用國家機器鬥爭政敵，如果真的要講非法的政治獻金，民進黨前立委陳歐珀才是得到詐騙集團主嫌無償提供。

黃國昌近期捲入跟監偷拍風波，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等人今天前往監察院，具名檢舉黃國昌指揮狗仔跟拍、規避政治獻金法等法規，希望監察院釐清相關事件是否涉及違反政治獻金法等情形。

黃國昌稍早透過文字回應，民進黨終於不演了，知道綠媒跟側翼沒有辦法把可笑的抹黑、潑糞炒作起來，除了跑去檢調濫行告發，今天還跑去監察院檢舉，希望監察院再次扮演打手角色，示範如何用國家機器鬥爭政敵。

黃國昌說，如果真的要講非法的政治獻金，2020年陳歐珀競選立委連任期間，其位在宜蘭羅東的蔡英文賴清德後援會，當時正是由詐騙集團im.B案主嫌無償提供，這個才是真正的非法政治獻金。

