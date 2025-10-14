快訊

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議黑歷史

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂 負債高達110億

民進黨團監院檢舉規避政治獻金法 黃國昌嗆：國家機器鬥爭政敵

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（右二）率領書記長陳培瑜（左二）、副幹事長沈伯洋（右一）及立委范雲（左一）上午前往監察院遞交檢舉書，檢舉民眾黨立委黃國昌涉嫌違反「政治獻金法」，要求監察院依法調查其與狗仔跟拍集團之間的金流關係。記者季相儒／攝影
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（右二）率領書記長陳培瑜（左二）、副幹事長沈伯洋（右一）及立委范雲（左一）上午前往監察院遞交檢舉書，檢舉民眾黨立委黃國昌涉嫌違反「政治獻金法」，要求監察院依法調查其與狗仔跟拍集團之間的金流關係。記者季相儒／攝影

針對民進黨立法院黨團赴監察院檢舉，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨除了去檢調濫行告發，還希望監察院扮演打手角色，再次示範如何用國家機器鬥爭政敵，如果真的要講非法的政治獻金，民進黨前立委陳歐珀才是得到詐騙集團主嫌無償提供。

黃國昌近期捲入跟監偷拍風波，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等人今天前往監察院，具名檢舉黃國昌指揮狗仔跟拍、規避政治獻金法等法規，希望監察院釐清相關事件是否涉及違反政治獻金法等情形。

黃國昌稍早透過文字回應，民進黨終於不演了，知道綠媒跟側翼沒有辦法把可笑的抹黑、潑糞炒作起來，除了跑去檢調濫行告發，今天還跑去監察院檢舉，希望監察院再次扮演打手角色，示範如何用國家機器鬥爭政敵。

黃國昌說，如果真的要講非法的政治獻金，2020年陳歐珀競選立委連任期間，其位在宜蘭羅東的蔡英文賴清德後援會，當時正是由詐騙集團im.B案主嫌無償提供，這個才是真正的非法政治獻金。

監察院 政治獻金 黃國昌 民進黨

延伸閱讀

水庫設光電板 卓榮泰：若無法處理水質問題就不開發

2026選新北市長？李四川曝態度 還爆「蔣萬安現在根本不理我」

民進黨團監院檢舉黃國昌規避「政治獻金法」 疑與狗仔有金錢往來

中選會6委員提名延宕 卓榮泰兩度致歉：努力在10月送出名單

相關新聞

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

2026年縣市長選舉腳步越來越近，民進黨主席、總統賴清德今天到台中探訪百歲人瑞，隨後邀集台中市地方黨公職召開「便當會」。...

2026選新北市長？李四川曝態度 還爆「蔣萬安現在根本不理我」

距離2026還有一年多，北市副市長李四川今天接受媒體人黃光芹專訪，再度被問及是否參選2026新北市長？是比民調？還是與民...

大法官為何未提名 學者：朝野僵持擺爛

「找不到人、政治環境沒變，都讓民進黨政府提名大法官與中選會委員的態度消極！」針對近日大法官與中選會提名問題，學者劉兆隆受訪時認為，如今缺乏政黨溝通平台，賴很難再進行提名；學者紀和均受訪時認為，賴應設法籌組跨黨派大法官提名審議委員會，國會可用保留預算的方式要求行政部門儘速提名。

民進黨團監院檢舉規避政治獻金法 黃國昌嗆：國家機器鬥爭政敵

針對民進黨立法院黨團赴監察院檢舉，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨除了去檢調濫行告發，還希望監察院扮演打手角色，再次示範...

駁台灣模式掏空台灣 李淳：在野政治口水破壞台美互信

台美關稅談判近期完成第5輪實體磋商，台灣提出「台灣模式」，駐歐盟前代表李淳今天在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目「午青LI...

賴清德國慶談話「中國」消失了 暗示兩岸政策危機

賴清德總統發表任內第二次國慶談話，沒有提到「中華人民與中華人民共和國互不隸屬」等對北京有明顯敵意的言詞，是上任以來諸如就職演說、元旦談話、國慶演說中「對中敵意」最收斂的一次。不過，有學者發現，過往演說中總會有提上幾句，諸如「對等、尊嚴原則下對話、交流」的「對中喊話」也消失了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。