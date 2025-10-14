駁台灣模式掏空台灣 李淳：在野政治口水破壞台美互信
台美關稅談判近期完成第5輪實體磋商，台灣提出「台灣模式」，駐歐盟前代表李淳今天在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目「午青LIVE」表示，「台灣模式」鞏固台灣在全球供應鏈核心地位，不該因國內政治口水，破壞台美互信。
李淳表示，「台灣模式」透過台、美兩國政府合作，創造新的產業聚落，進而創造台、美、產業三贏。台灣過去50年來就是靠全球布局，才得以鞏固國際上的地位，台積電無論在何處設廠，都是台灣國力的延伸。「台灣模式」就是不斷鞏固台灣在全球供應鏈的核心地位，提升台灣競爭力。
「台灣模式」受到民眾黨立委立委張啟楷等人批評。李淳表示，台美互信基礎非常重要，不應因國內政治而影響夥伴關係，如果美國拒絕台灣投資，才是真正的擔憂所在。
韓瑩說，台灣需要美國，美國也需要台灣，透過加法策略創造雙贏，呼籲朝野應態度一致，不要發出錯誤訊息影響台美關係、破壞雙方互信的經濟與戰略夥伴關係。
針對美國商務部長盧特尼克拋出「晶片產能五五分」，李淳認為，對方是先丟出較高的談判籌碼慢慢談，因為這其實是殺雞取卵，反而不利於美國長期目標。大家不用過於擔心，相信美國不會堅持「台美晶片五五分」，談判團隊當然也不會同意。台灣的目標是持續鞏固供應鏈地位、擴大贏面。
