賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長
2026年縣市長選舉腳步越來越近，民進黨主席、總統賴清德今天到台中探訪百歲人瑞，隨後邀集台中市地方黨公職召開「便當會」。據悉，會中聚焦2026台中市長選舉布局，並達成共識，定調立委何欣純參選下屆台中市長，已獲賴清德支持。
據了解，賴清德今天中午在台中一家飯店召開民進黨黨公職便當會，時長約1小時，與會成員除立委何欣純與蔡其昌，並有20多名民進黨台中市議員與會，會中談及2026台中市長選舉人選，最後達成共識，確定推派何欣純參選。
與會人士透露，台中為非民進黨執政縣市，拿回2026執政權至關重要，針對參選下屆台中市長人選，黨內定調何欣純已久，賴總統今與地方黨公職討論，過程中幾乎沒有異議，一致通過由何欣純出馬參選2026，賴清德也呼籲黨公職要全力支持何欣純。
