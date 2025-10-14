快訊

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂 負債高達110億

長榮航空駐四川省前首席代表扮「共諜」 涉行賄官員10萬遭起訴

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
賴清德總統今日中午邀集台中市地方黨公職召開「便當會」，聚焦2026台中市長人選。圖／本報系資料照
賴清德總統今日中午邀集台中市地方黨公職召開「便當會」，聚焦2026台中市長人選。圖／本報系資料照

2026年縣市長選舉腳步越來越近，民進黨主席、總統賴清德今天到台中探訪百歲人瑞，隨後邀集台中市地方黨公職召開「便當會」。據悉，會中聚焦2026台中市長選舉布局，並達成共識，定調立委何欣純參選下屆台中市長，已獲賴清德支持。

據了解，賴清德今天中午在台中一家飯店召開民進黨黨公職便當會，時長約1小時，與會成員除立委何欣純與蔡其昌，並有20多名民進黨台中市議員與會，會中談及2026台中市長選舉人選，最後達成共識，確定推派何欣純參選。

與會人士透露，台中為非民進黨執政縣市，拿回2026執政權至關重要，針對參選下屆台中市長人選，黨內定調何欣純已久，賴總統今與地方黨公職討論，過程中幾乎沒有異議，一致通過由何欣純出馬參選2026，賴清德也呼籲黨公職要全力支持何欣純。

民進黨立委何欣純。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
民進黨立委何欣純。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

何欣純 賴清德

延伸閱讀

賴總統赴台中探訪百歲人瑞 盧秀燕陪同與賴互動熱絡

聯合報社論／架在堰塞湖上的台灣之盾，能確保安全？

賴清德拋「台灣之盾」 蘇紫雲：投資國防帶動經濟降低侵台誘因

影／張俊雄追思禮拜 賴清德頒褒揚令、歷任閣揆覆黨旗

相關新聞

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

2026年縣市長選舉腳步越來越近，民進黨主席、總統賴清德今天到台中探訪百歲人瑞，隨後邀集台中市地方黨公職召開「便當會」。...

2026選新北市長？李四川曝態度 還爆「蔣萬安現在根本不理我」

距離2026還有一年多，北市副市長李四川今天接受媒體人黃光芹專訪，再度被問及是否參選2026新北市長？是比民調？還是與民...

大法官為何未提名 學者：朝野僵持擺爛

「找不到人、政治環境沒變，都讓民進黨政府提名大法官與中選會委員的態度消極！」針對近日大法官與中選會提名問題，學者劉兆隆受訪時認為，如今缺乏政黨溝通平台，賴很難再進行提名；學者紀和均受訪時認為，賴應設法籌組跨黨派大法官提名審議委員會，國會可用保留預算的方式要求行政部門儘速提名。

民進黨團監院檢舉規避政治獻金法 黃國昌嗆：國家機器鬥爭政敵

針對民進黨立法院黨團赴監察院檢舉，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨除了去檢調濫行告發，還希望監察院扮演打手角色，再次示範...

駁台灣模式掏空台灣 李淳：在野政治口水破壞台美互信

台美關稅談判近期完成第5輪實體磋商，台灣提出「台灣模式」，駐歐盟前代表李淳今天在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目「午青LI...

賴清德國慶談話「中國」消失了 暗示兩岸政策危機

賴清德總統發表任內第二次國慶談話，沒有提到「中華人民與中華人民共和國互不隸屬」等對北京有明顯敵意的言詞，是上任以來諸如就職演說、元旦談話、國慶演說中「對中敵意」最收斂的一次。不過，有學者發現，過往演說中總會有提上幾句，諸如「對等、尊嚴原則下對話、交流」的「對中喊話」也消失了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。