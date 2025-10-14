黃國昌遭控政治跟拍 民進黨團赴監院檢舉籲查金流

快訊

中央社／ 台北14日電

媒體報導指台灣民眾黨立委黃國昌成立狗仔集團跟監偷拍政治人物，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天與黨團幹部赴監察院檢舉，希望監察院釐清相關事件是否涉及違反政治獻金法等情形。

鍾佳濱今天與民進黨團書記長陳培瑜等人赴監察院，檢舉黃國昌涉狗仔跟拍、規避「政治獻金法」等，希望監察院釐清事件。

鍾佳濱表示，根據目前媒體報導，這些跟拍的狗仔集團，據說是由黃國昌的金主支付酬勞，但支付持續期間為何，以及是在黃國昌擔任立委之前、期間，還是沒有擔任立委的空檔，都須釐清。

他說，據他了解，黃國昌2024年再度擔任立委之後，仍有狗仔跟拍事件，各界也看到黃國昌假借民眾爆料監委使用公務車情況，再利用立委職權針對性刪減監察院預算。

鍾佳濱表示，根據政治獻金法，擬參選人、公職人員、政黨都必須就其政治獻金用途公開申報，監察院也有義務調查相關狗仔事件跟拍的金流是否與黃國昌有關，以及是否違反政治獻金法相關規定。

此外，中央廣播電台日前傳出遭駭客入侵，用來破解甚至竊取網路的各項機敏資料，立法院會今天進行施政總質詢，立委關切此議題。

民進黨立委王定宇質詢法務部長鄭銘謙，問及用駭客方式駭進戶政機關竊取個資、把準官方機構網站桌面置換五星旗，有無違法。法務部長鄭銘謙表示，已違反個資法、刑法，北檢有在偵辦中。

黃國昌 監察院 政治獻金

