黃國昌遭控政治跟拍 民進黨團赴監院檢舉籲查金流
媒體報導指台灣民眾黨立委黃國昌成立狗仔集團跟監偷拍政治人物，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天與黨團幹部赴監察院檢舉，希望監察院釐清相關事件是否涉及違反政治獻金法等情形。
鍾佳濱今天與民進黨團書記長陳培瑜等人赴監察院，檢舉黃國昌涉狗仔跟拍、規避「政治獻金法」等，希望監察院釐清事件。
鍾佳濱表示，根據目前媒體報導，這些跟拍的狗仔集團，據說是由黃國昌的金主支付酬勞，但支付持續期間為何，以及是在黃國昌擔任立委之前、期間，還是沒有擔任立委的空檔，都須釐清。
他說，據他了解，黃國昌2024年再度擔任立委之後，仍有狗仔跟拍事件，各界也看到黃國昌假借民眾爆料監委使用公務車情況，再利用立委職權針對性刪減監察院預算。
鍾佳濱表示，根據政治獻金法，擬參選人、公職人員、政黨都必須就其政治獻金用途公開申報，監察院也有義務調查相關狗仔事件跟拍的金流是否與黃國昌有關，以及是否違反政治獻金法相關規定。
此外，中央廣播電台日前傳出遭駭客入侵，用來破解甚至竊取網路的各項機敏資料，立法院會今天進行施政總質詢，立委關切此議題。
民進黨立委王定宇質詢法務部長鄭銘謙，問及用駭客方式駭進戶政機關竊取個資、把準官方機構網站桌面置換五星旗，有無違法。法務部長鄭銘謙表示，已違反個資法、刑法，北檢有在偵辦中。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言