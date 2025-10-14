中國大陸管制稀土出口 彭啓明：盼打造稀有金屬國家隊

美中貿易戰持續進行，中國大陸近日無預警宣布再管制五種稀土金屬出口，前後兩次共計12種。立委質詢時擔憂，此舉否造成台灣產品供應鏈有斷鏈的危機？經濟部長龔明鑫表示，政府會輔導業者從事重金屬回收、精煉。環境部長彭啓明說，希望把業者們變成一個稀有貴金屬的國家隊。

立法院今對行政院長及相關部會首長進行質詢，龔明鑫、彭啓明皆出席。

國民黨立委謝衣鳳質詢時提問，中國大陸宣布對於稀土產品的出口管制，是否造成我方產品供應鏈有斷鏈的危機？

卓榮泰答詢時說，美中之間談判的變化相當迅速、多元，最近發生這個狀況，政府還在評估，含稀土的產品，在台灣外銷、出口過程中，會遭到什麼樣的衝擊。另外，也關注美中兩個大國之間談判觸礁會延續多久？會不會有其他變化？經濟部都已經在做評估。

謝衣鳳解釋，她是想了解，這一波中國大陸稀土禁止出口，會不會影響到我方半導體、電池、馬達，影響的層面包含電動車產業、無人機產業，尤其我方現在加大對於無人機的採購？

龔明鑫說明，半導體的部分，製程上所需要的稀土，這次沒有在管制範圍裡面，所以影響比較小。永續磁鐵的部分，由於馬達會受到一些影響，連帶汽車產業、無人機產業會受到影響，因為它們都會使用到一些高速馬達。

龔明鑫提到，中國大陸宣布稀土出口管制後，國際市場上的稀土價格就上漲了，但是基本上稀土在整個產品的比例非常小，成本比例非常小。所以即便它漲了20%、30%，在整個產品裡面還是小的部分。到底會影響整個物價上漲多少，可能還要再觀察一下。

謝衣鳳追問，最近經濟部曾說，也可以從既有回收的商品裡面，純化提煉出稀土？

龔明鑫表示，中國大陸管制稀土，也不是第一次了，之前2010年就有發生過，所以每個國家其實都在分散這樣的可能風險，有些國家也開始開採。開採跟精煉稀土的過程中，需要用到強酸等，可能會對環境有破壞，但因為面臨中國大陸出口管制，各國免不了還是要自行持續開採。

龔明鑫說，重金屬再回收、精煉，日本一直有在做，台灣現在開始要輔導廠商也來做。過去台灣進口的，都是歐美國家、日本先做好的半成品材料或設備。不過，稀土佔整個材料的成本，基本上是比較小一點，所以還是要看供應鏈的關係，才能夠判斷。

龔明鑫解釋，有關回收、精煉的部分，從產業發展需求來看，是由經濟部負責，但如果是回收，則由環境部負責。

彭啓明表示，從美國有關稅議題開始，環境部在過去這幾個月就在做準備，現在也正在盤點。比如有幾家業者做得不錯，環境部希望把它變成一個稀有貴金屬的國家隊，環境部會跟經濟部密切合作，現在正在整隊當中。

彭啓明提到，委員關心的稀有貴金屬，的確是很努力在盤點，因為這是國家未來最重要的一個資產，希望能做到內循環，會努力來做。

謝衣鳳詢問，美國現在準備花10億美元，做緊急戰備採購，台灣有沒有這樣子相關的打算？現在進行的是精煉技術嗎？

彭啓明回應，目前正在盤點，很多業者其實都隱藏在社會當中，沒有讓別人知道，但是這些業者跟政府的互動非常密切，例如一些稀土元素的業者，都很積極在做內循環的工作。不過目前很多都是直接出口到日本去，希望可以留在台灣自己用。

謝衣鳳追問，所以要制限制重金屬提煉相關商品的出口嗎？彭啓明解釋，還是不會限制出口，只是希望業者的技術提升，然後台灣可以自己拿來用，變成我方戰備的物資。

卓榮泰表示，當然希望這些物資，在分析成本上，政府協助業者能夠降低。這些重金屬提煉相關商品留在國內，可以做充分使用，對百工百業甚至國防工業，都有實質上的需求跟協助。

