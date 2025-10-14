總統台中探視百歲人瑞 致贈金鎖片祝福健康長壽

總統賴清德今天在台中市長盧秀燕、副市長鄭照新陪同下，前往台中市探視2名百歲人瑞，致贈總統府及衛生福利部聯名的金鎖片，台中市府也送上重陽敬老禮金，祝福長輩身體健康。

賴總統今天上午先在台中市副市長鄭照新陪同下，前往台中市大安區探訪人瑞洪李英嬌，接著與台中市長盧秀燕、民主進步黨籍立委何欣純等人，前往台中市南區探訪人瑞陳活森，賴總統並分別致贈總統府與衛福部的金鎖片給2名百歲人瑞。

南區長春里里長林姍汝表示，今年100歲的陳活森因晚報戶口，實際上應已有102歲，他原本經營運輸業，工作退休後研究太極拳，還開課教學，每天一定要到附近的公園散步運動，養生秘訣是吃原型食物，且一早先喝一匙橄欖油。

盧秀燕說，替阿公的身體健康感到開心，並以他為榮，市府除今天會致贈重陽敬老禮金新台幣1萬元，未來每個月還會發放6000元給百歲長輩，也祝福他繼續保持健康。

陳活森見到賴總統與盧秀燕等人到訪非常開心，他表示，人要放寬心，不要掛念太多，才能活得長久，且沒事就要動，像他每天都要到公園運動，保持輕鬆的心。

另1名人瑞洪李英嬌則是習慣吃早齋，作息規律不挑食，記憶力很好，不但記得兒孫輩的名字，還會點名，四代同堂、將近90人的大家族，感情融洽。

台中市府社會局說明，台中65歲以上長輩已經超過49萬人，百歲人瑞有481人（女性254人、男性227人），其中剛滿百歲的人瑞有193人。

