自曝為MIT機能布料愛用者 蕭美琴：盼全世界看到台灣創新力

副總統蕭美琴今（14日）上午出席「2025年台北紡織展TITAS開幕典禮」時表示，紡織業是台灣在國際間最早打出名號的產業之一，從代工走向研發創新，展現堅強的技術實力與永續決心；她說，MIT不僅象徵高品質，更是創新的代名詞，期盼讓全世界看到台灣的創新與實力。

蕭美琴表示，在許多世界級的運動賽事中，選手身上的戰袍其實都與台灣息息相關，這些科技布料幫助選手在關鍵時刻發揮出最佳狀態，這項成就是全體台灣人的驕傲；她提到自己就是台灣科技布料的忠實愛用者，出席許多重要場合的衣服都是採用台灣製作的機能布料，在外觀上正式得體同時具備透氣、彈性等實用功能，即便整天在忙碌的工作當中也能保持自在舒適。

蕭美琴指出，這幾年來台灣的紡織產業在創新和永續兩方向上，展現出強大的企圖心和行動力。在智慧化的發展上，政府積極推動「百工百業‧AI應用」計畫，希望透過人工智慧的導入幫助紡織業在產品開發、品質管理到生產效率各方面都能持續升級，真正把智慧製造變成產業的核心競爭力。

蕭美琴說，許多企業也選擇根留台灣，將關鍵技術與高值化研發留在國內，持續投入永續材料與高值化布料的開發；這種「立足台灣」的決心，讓台灣在面對多變的國際情勢，依然能踏著穩健的腳步持續前進。

蕭美琴表示，當前產業正面臨多重挑戰，包括中國產能過剩、低價全球銷售以及美國關稅等，行政院鄭麗君副院長所率領的關稅談判團隊了解產業所面臨的處境，正積極與美方持續對話與溝通，希望爭取對台灣更合理且具競爭力的解決方案；面對關稅衝擊等各項挑戰，政府絕不會讓產業孤軍奮戰，為協助企業因應變局，已推出多項支持方案，協助企業進行研發轉型、開拓新市場，提升全球競爭力。

