2026選新北市長？李四川曝態度 還爆「蔣萬安現在根本不理我」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長李四川今天接受媒體人黃光芹專訪。引用中午來開匯直播
距離2026還有一年多，北市副市長李四川今天接受媒體人黃光芹專訪，再度被問及是否參選2026新北市長？是比民調？還是與民眾黨黃國昌有協調機制？李四川今天表示，「假設到明年，若年輕人無法承擔，要我承擔，我也不排斥。」

黃光芹也問李四川，台北市長蔣萬安是否表態？李四川說，「我到現在都跟以前一模一樣，他現在根本不理我，因為不理我，我就會繼續坐在那裡。」

至於不排斥的理由，李四川說，他當過黨的秘書長，當時他都勸人家去選舉，都說「民調出來，你民調最高，你不承擔，講都講不過去」，包括去年，很多長輩、立委問他，他也都告訴這些人，該讓給年輕人了，否則國民黨「老人不退、年輕人不敢挑戰。」所以十年之後，原則上，假設到明年，若年輕人無法承擔，要他承擔，他也不排斥，但工程人真的很不喜歡選舉。

至於黃國昌是否是潛在對手？還是合作夥伴？李四川說，黃國昌他只有見過兩次面、握過兩次手，到目前都沒有進到選舉，不管民調、還有是不是藍白合，就看黨跟黨的協調，不過他對黃國昌不熟，無法評論。

李四川說，先前在高雄，就有人要他去選舉，當時他就說，能不能只參選不競選，可以幫小雞輔選，但不成立競選總部，「我坐在哪裡，大家都看過，我不是來享受，是要來做工作，市民要我服務，我就繼續服務。」

李四川 蔣萬安 黃光芹

