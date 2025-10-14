菲中公務船南海碰撞 外交部：中方作為影響區域和平
中國與菲律賓公務船12日在南海中業島海域發生碰撞，外交部發言人蕭光偉今天表示，中方作為嚴重影響區域和平穩定，外交部表達嚴正關切，並尤其反對中方採取任何升高情勢、侵害人身安全、損及南海和平穩定現狀的作為。
中國海警船與菲律賓漁業局公務船12日在中業島海域碰撞，菲方公布事發影片顯示中方噴射水柱及追逐衝撞；中國海警局則宣稱菲船非法闖入事發海域，無視警告又危險接近中方正常執法的海警艇而導致擦碰。
外交部發言人蕭光偉上午於例行記者會表示，對於中方在南海海域的作為，嚴重影響區域和平穩定，更直接危及菲方海事人員人身安全等強勢行徑，外交部表達嚴正關切，同時密切關注當前南海相關島嶼的爭端，呼籲各方保持克制，尤其反對中方採取任何升高情勢、侵害人身安全、損及南海和平穩定現狀的作為。
蕭光偉說，外交部呼籲，唯有妥善透過多邊對話與爭端解決機制，才能以和平方式處理南海議題。而台灣將與理念相近國家持續關注南海情勢，共同致力維護區域安全與穩定。
