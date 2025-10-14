大法官為何未提名 學者：朝野僵持擺爛

「找不到人、政治環境沒變，都讓民進黨政府提名大法官與中選會委員的態度消極！」針對近日大法官與中選會提名問題，學者劉兆隆受訪時認為，如今缺乏政黨溝通平台，賴很難再進行提名；學者紀和均受訪時認為，賴應設法籌組跨黨派大法官提名審議委員會，國會可用保留預算的方式要求行政部門儘速提名。

多爭議案有待釋憲

大法官人選自7月底提名遭到2度否決後，總統賴清德至今尚未提名新的大法官人選。但目前至少有385個釋憲案因為大法官人數不足，無法處理，其中包括行政院、民進黨立法院黨團、監察院分別就《財劃法》、《選罷法》、《憲訴法》與中央政府總預算案等案件提出的重要釋憲案。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統已兩度提名共14位大法官人選，均未獲立法院同意。有關第三度提名事宜，總統府將適時發布相關訊息。她強調，大法官依據憲法獨立行使職權，克盡守護憲法職責，並應遵守法官倫理及自律規範，這是國人的共同期盼；也呼籲現任8位大法官集思共謀良策，讓憲法法庭能在合憲前提下，早日恢復正常運作，發揮憲政功能。

不確定在野找誰談

彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時強調，如今國會政治結構沒有變，朝野也沒有協商，或是如國是會議的機制進行，如今國民黨還在選黨主席，賴總統若要舉行政黨協商，目前也不知道要找誰談；民眾黨主席黃國昌如今深陷狗仔風波，現在找白談大法官問題可能也不適當。

「如今沒有過去的協調機制，很難進行溝通！」劉兆隆說，前總統馬英九時代可能還有柯王機制能進行協調與溝通，如今國民黨要找誰擔任類似角色？在各方政黨都想把彼此鬥下去的氛圍下，也很難展開協調與對話機制。此外，台灣相關人才有限，經過兩次提名無果後，也並不容易再找到人。

劉兆隆說，上次大法官的提名人選已經少有爭議，政黨色彩也沒有第一次強烈，但還是全部遭到否決，且民進黨也有人反對，這樣也讓提名作業變得更加困難。

獨立機關太政治化

中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均受訪時則說，賴政府可能找不到學者或專業人士願意跳火坑，且在政黨對立這麼嚴重的狀況下，要通過人事同意權並不容易，除非是像過去審計長、考試院等不牽涉政治攻防的部會才有機會。

他也指出，從大法官、NCC到中選會，原本外界期待獨立運作的憲政與法律機關，如今因為太積極涉入政治，而且還有任期保障，在野黨當然擔心人選通過後會有影響，因此不願意放行通過。紀和均推測，這些機關在日常業務仍可維持下，賴政府寧願擺爛，等到外界受不了，將責任推給國會或在野黨。

不提名可保留預算

「總統府應該提出『各方』可接受的人選！」紀和均強調，釋字613是指法律不可以強迫政府制定審查委員會，但若政府主動組成跨黨派的大法官審議委員會是可以的，且根據釋字632，總統要按照時間進行人事權提名，國會不可以不審，因此他建議總統府籌組跨黨派審議小組，增加大法官人選在立法院通過的機會。

紀和均指出，若賴政府不願提名，國會可以保留憲法法庭、NCC與中選會等部會的預算，畢竟預算本就是立法院制衡行政權的方式，採用保留的方式而非刪除，則是給行政部門更多彈性。「總統有義務提名比較可能通過的人選，國會也要針對比較能過的人選進行審查，」紀和均如此強調。

東吳大學政治系教授蘇子喬受訪時則說，由於朝野對立，審查大法官的密度與強度都比過去高，在過去被提名大法官是榮耀，但如今卻可能被嚴格檢視，加上之前兩波都沒有過，連帶影響獨立機關的提名尋才，人選實在很不好找，可能是導致提名持續延宕的主因。

