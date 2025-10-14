鄭麗文訪桃園議會 國民黨團熱烈歡迎、議長直呼「主席」

國民黨主席選舉18日投票在即，黨主席候選人鄭麗文今早拜訪桃園市議長邱奕勝和議會國民黨團，獲得國民黨議員們熱烈歡迎。邱奕勝大讚鄭堅定信念、勇於承擔，更多次以「主席」稱呼。鄭麗文強調，台灣的未來非常重要，國家正在關鍵存亡時刻，國民黨一定會努力加油，完成政黨輪替的神聖使命。

鄭麗文今身穿黑色條紋西裝抵達桃園市議會，在議長室拜訪國民黨團，現場多位國民黨議員出席，眾人也舉起國民黨黨旗合影，展現團結氣氛。

鄭麗文表示，在黨主席選舉倒數的關鍵時刻，感受到桃園市議會高度的溫暖跟熱情，過去這幾年，桃園市國民黨團隊打出非常漂亮、亮麗的成績單，不管是地方選舉、中央選舉，甚至是公投，每一場戰役都展現桃園高度的團結以及高度的戰力，在議長的領導下，看到大家整齊一致對外的戰力，這是國民黨要學習的。

鄭麗文表示，桃園市在六都裡是台灣最重要的門戶，桃園的建設、發展、軟實力，也帶動整個台灣。議長代表整個議會，關心桃園的民意、桃園人民的福祉，正是高度展現中國國民黨的精神，因為國民黨就是為人民服務、重視基層、幫老百姓拚建設、拚經濟、拚和平的政黨。

她說看到桃園堅強的國民黨陣容，再次燃起信心跟決心，絕對不可以辜負全台灣對國民黨的高度期待。國民黨要重新出發，一定會肩負重大的使命，不讓台灣人民失望。因為台灣的未來非常重要，國家正在關鍵存亡時刻，中國國民黨一定會努力加油，完成政黨輪替的神聖使命。