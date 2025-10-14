鄭麗文訪桃園議會 國民黨團熱烈歡迎、議長直呼「主席」

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨主席選舉18日投票在即，黨主席候選人鄭麗文今早拜訪桃園市議長邱奕勝和議會國民黨團，獲得國民黨議員們熱烈歡迎。邱奕勝大讚鄭堅定信念、勇於承擔，更多次以「主席」稱呼。鄭麗文強調，台灣的未來非常重要，國家正在關鍵存亡時刻，國民黨一定會努力加油，完成政黨輪替的神聖使命。

鄭麗文今身穿黑色條紋西裝抵達桃園市議會，在議長室拜訪國民黨團，現場多位國民黨議員出席，眾人也舉起國民黨黨旗合影，展現團結氣氛。

鄭麗文表示，在黨主席選舉倒數的關鍵時刻，感受到桃園市議會高度的溫暖跟熱情，過去這幾年，桃園市國民黨團隊打出非常漂亮、亮麗的成績單，不管是地方選舉、中央選舉，甚至是公投，每一場戰役都展現桃園高度的團結以及高度的戰力，在議長的領導下，看到大家整齊一致對外的戰力，這是國民黨要學習的。

鄭麗文表示，桃園市在六都裡是台灣最重要的門戶，桃園的建設、發展、軟實力，也帶動整個台灣。議長代表整個議會，關心桃園的民意、桃園人民的福祉，正是高度展現中國國民黨的精神，因為國民黨就是為人民服務、重視基層、幫老百姓拚建設、拚經濟、拚和平的政黨。

她說看到桃園堅強的國民黨陣容，再次燃起信心跟決心，絕對不可以辜負全台灣對國民黨的高度期待。國民黨要重新出發，一定會肩負重大的使命，不讓台灣人民失望。因為台灣的未來非常重要，國家正在關鍵存亡時刻，中國國民黨一定會努力加油，完成政黨輪替的神聖使命。

邱奕勝表示，他與副議長和所有國民黨議員歡迎中國國民黨主席候選人鄭麗文到訪，議會是最接近民意、最接近地氣的地方，希望主席候選人能夠把桃園市民的期許，未來帶到黨中央去，落實把桃園市民的民意反映出來，照顧好桃園人，大家對她的期許非常高。

