民進黨團監院檢舉黃國昌規避「政治獻金法」 疑與狗仔有金錢往來

民眾黨主席黃國昌被爆組織狗仔對跟監綠營政治人物，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱等幹部今天上午前往監察院，就黃國昌與狗仔間金流不明、資金來源不明，是否規避「政治獻金法」等，向監察院提出檢舉。監院表示，一切依照人民請願相關流程進行。

鍾佳濱表示，這一連串狗仔跟拍事件，有駭人聽聞的事實，黃國昌無論在2016年到2020年以及2024年至今兩次擔任立委期間，以及沒有擔任立委期間，和這些狗仔跟拍集團有無金錢上的往來，這些金錢又是由誰支付的？且根據「政治獻金法」，參選人、公職人員和政黨必須就其政治獻金及使用用途向社會公開申報，黃國昌都有義務說明清楚。

鍾佳濱指出，黃國昌跟拍風波中，監察委員也成為受害者，但監察院也是政治獻金受理機關，根據「政治獻金法」，監察院有義務、權力去了解狗仔跟拍的相關金流，是否跟和國昌個人有關，是否違反「政治獻金法」相關規定。

