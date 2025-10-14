與助理同遭告發涉貪汙 王鴻薇：跳梁小丑沒料的爆料

媒體人馬郁雯與青年監督聯盟等人今赴北檢，告發立委王鴻薇及其張姓助理勒索藥商涉貪汙。王鴻薇批評，3個跳梁小丑做個「非常水、沒有料的爆料」，只是用連連看方式累積聲量，「歡迎提告」；張姓助理也發聲明說，藥商已澄清依法營運，而他也會正式遞狀提告3人。

馬郁雯與青年監督聯盟等人昨開記者會指控立委王鴻薇、助理張凱維向藥商索賄230萬元，今早馬郁雯等人赴台北地檢署告發王鴻薇、張姓助理2人涉貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財務，揚言提供手邊全部資料給檢方，追查重點將是王鴻薇的角色。

王鴻薇今天接受中廣「千秋萬事」節目專訪時批評，她根本沒聽過所謂爆料的傳媒公司及藥商，3個跳梁小丑做個「非常水、沒有料的爆料」，以含沙射影方式含血噴人，只是想用連連看方式來累積聲量，「歡迎提告」。她也苦笑，自己現在成了民進黨重點打擊目標，而民進黨面對很多執政不力或醜聞，都講狗仔、去提告等方式轉移焦點。

另外，有關律師柯晨皓爆料王鴻薇買跟監照片、慣老闆等，王鴻薇也說，沒有就是沒有，且柯晨皓將委任人案情拿出來說已經違反律師ABC甚至違法，現在是她要來提告柯晨晧。

張凱維稍早也發聲明表示，藥商安進公司昨日已發文澄清，公司皆依照台灣法規營運，他也會正式遞狀提告。馬郁雯等三人抹黑已被證實為烏龍爆料，柯晨晧則因募款不成，挾怨報復王鴻薇，於電視節目胡言亂語，捏造與藥廠提供簡報等相關論述，來指涉參與提案及索賄情事。 媒體人馬郁雯與青年監督聯盟等人至台北地檢署告發立委王鴻薇、助理張凱維涉貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財務。記者蕭雅娟／攝影

