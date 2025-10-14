快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

外交部：高度歡迎加薩和平協議 續提供人道援助

中央社／ 台北14日電

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議，以色列人質獲釋。外交部今天對於停火協議表示高度歡迎與肯定，台灣將持續提供受戰亂影響的民眾人道援助及重建計畫。

美國總統川普（Donald Trump）8日宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議。哈瑪斯13日釋放20名以色列倖存人質，以色列同步釋放近2000名巴勒斯坦囚犯。川普同日在埃及與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持加薩和平峰會，會中簽署「加薩宣言」，宣告戰爭結束。

外交部上午發布新聞稿指出，對以哈簽署停火協議表示高度歡迎與肯定，欣見以色列人質平安歸國，加薩民眾重返家園，並對美國、卡達、埃及與土耳其等國積極斡旋促成相關協議表達由衷敬佩。

外交部強調，台灣將持續與理念相近國家以及具公信力國際非政府組織合作，提供受戰亂影響的民眾人道援助及重建計畫。

以色列 外交部 埃及

延伸閱讀

川普默許哈瑪斯暫維持加薩治安！武裝分子街頭槍決異己 5天釀33死

簽署和平協議結束加薩戰爭！川普讚「新中東歷史曙光」專家提3疑問

哈瑪斯釋放第2批人質 以色列20名倖存人質今天全數獲釋

以色列：人質獲釋後 將全面摧毀加薩地道

相關新聞

朝野有共識了！普發現金周五拚三讀 11月中發放

攸關普發現金的「韌性特別預算案」9日立法院完成初審，立法院副院長江啟臣今天上午召集朝野協商，朝野決定15日協商第二輪預算...

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

繼台南烏山頭水庫光電板疑慮，國民黨立委陳菁徽昨指鳳山水庫也蓋起光電板，高雄市府經發局則說，指是由時任高雄市長韓國瑜201...

財劃法不含離島修正版 國民黨團今逕付二讀

立法院三讀通過新版「財政收支劃分法」後，政院今年依照新法編列地方統籌分配款，但因分配母數寫錯成全國，導致離島縣市分配稅款...

民進黨團監院檢舉黃國昌規避「政治獻金法」 疑與狗仔有金錢往來

民眾黨主席黃國昌被爆組織狗仔對跟監綠營政治人物，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱等幹部今天上午前往監察院，就黃國昌與狗仔間金流...

與助理同遭告發涉貪汙 王鴻薇：跳梁小丑沒料的爆料

媒體人馬郁雯與青年監督聯盟等人今赴北檢，告發立委王鴻薇及其張姓助理勒索藥商涉貪汙。王鴻薇批評，3個跳梁小丑做個「非常水、...

中選會6委員提名延宕 卓榮泰兩度致歉：努力在10月送出名單

中選會主委李進勇等6名委員任期即將屆滿，行政院至今未依照中選會組織法規定提出新任人選，行政院長卓榮泰今天為此兩度致歉，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。