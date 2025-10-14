外交部：高度歡迎加薩和平協議 續提供人道援助
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議，以色列人質獲釋。外交部今天對於停火協議表示高度歡迎與肯定，台灣將持續提供受戰亂影響的民眾人道援助及重建計畫。
美國總統川普（Donald Trump）8日宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議。哈瑪斯13日釋放20名以色列倖存人質，以色列同步釋放近2000名巴勒斯坦囚犯。川普同日在埃及與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持加薩和平峰會，會中簽署「加薩宣言」，宣告戰爭結束。
外交部上午發布新聞稿指出，對以哈簽署停火協議表示高度歡迎與肯定，欣見以色列人質平安歸國，加薩民眾重返家園，並對美國、卡達、埃及與土耳其等國積極斡旋促成相關協議表達由衷敬佩。
外交部強調，台灣將持續與理念相近國家以及具公信力國際非政府組織合作，提供受戰亂影響的民眾人道援助及重建計畫。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言