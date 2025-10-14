快訊

中選會6委員提名延宕 卓榮泰兩度致歉：努力在10月送出名單

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

中選會主委李進勇等6名委員任期即將屆滿，行政院至今未依照中選會組織法規定提出新任人選，行政院長卓榮泰今天為此兩度致歉，同時承諾將在10月中提出中選會委員名單，希望屆時立法院也能盡速安排審查時程。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民眾黨立委黃國昌指出，中選會目前有10名委員，其中6人任期將在11月3日屆滿，行政院何時要將名單送交立法院審議。卓榮泰答詢時表示，行政院必須重新提名6名中選會委員，依照現行法律規定為任滿3個月前，「這個要跟委員及大院致歉。」

黃國昌質疑，行政院早該在8月3日進行提名，難道視中選會組織法於無物。卓榮泰聽聞後則說明，行政院持續積極物色中選會人選，同時也敦請相關社會公正人士建議，「但是考慮到很多現狀，沒有辦法。」

黃國昌表示，行政院有各式各樣的行政程序，民眾黨團理解也會尊重，然而全國人民都很困惑，政府明顯違反中選會組織法在先。卓榮泰對此則二度致歉，「因為考慮各方因素，我們會努力在這個月就把名單送出來。」

黃國昌指出，針對行政院違反中選會組織法，卓榮泰願意向立法院道歉就好，否則就連李進勇都擔心影響明年選務，希望這樣的事情不要再發生。

卓榮泰強調，行政院會盡快展開提名作業，也希望立法院盡速安排相關時程。面對黃國昌追問何時將提出名單，卓榮泰則說希望本月中就能提出。

