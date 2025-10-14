聽新聞
財劃法不含離島修正版 國民黨團今逕付二讀
立法院三讀通過新版「財政收支劃分法」後，政院今年依照新法編列地方統籌分配款，但因分配母數寫錯成全國，導致離島縣市分配稅款不增反減。國民黨立委陳雪生提出「財劃法」修正草案，將原條文分配方式「各直轄市及縣（市）」增加「不含離島」。國民黨團今天在院會上將全案逕付二讀。
陳雪生受訪表示，攸關離島的財劃法修正案逕付二讀，逕付二讀後全案進入一個月協商期，方便各縣市編列預算，估計11月中可以三讀闖關。修正重點只是導致離島分母、分子，各縣市計畫也都回歸正軌，主要是法條沒什麼爭議，因此直接逕付二讀。
陳雪生提出的「財劃法」修正草案，在涉及計算公式的第16條中，將普通統籌分配稅款中「各直轄市及縣市」的文字，新增「不含離島」，目的在保障離島縣市財政自主性，並縮小與台灣本島各縣市的財務差距。另外為有利離島三縣市分配，又在可供分配款項2.5%項目中新增「離島三縣市」。
