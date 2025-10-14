財劃法將提院版 卓榮泰：劃分垂直事權、均衡水平財源
有關「財劃法」將提出政院版修正草案，並由副院長鄭麗君邀集相關部會做最後討論，院長卓榮泰14日受訪時說明，希望垂直事權能夠劃分，水平財源能夠均衡，也希望地方拿到更多的統籌分配稅款，要承擔更多的地方自治事項。
卓榮泰表示，一直以來，行政院希望提出一個可長可久、長治久安的「財劃法」，也非常注意外界各財政專家以及國會朝野立委的各種意見。當前問題是，明(115)年「財劃法」出現的錯誤，政院因此提出覆議，應該怎麼解決。
卓榮泰說，政院已經請鄭麗君跟財主單位兩首長，邀集各地方政府，進行各種交換意見。希望垂直事權能夠劃分，水平財源能夠均衡，也希望地方拿到更多的統籌分配稅款，要承擔更多的地方自治事項，這樣才能夠有一個可長可久、長治久安的《財政收支劃分法》。
卓榮泰提到，會努力在大家期待的時間內，跟地方溝通之後，政院會完整地提出一個版本，也會把立委的各種意見儘量吸納，合理的部分一起來推廣。
