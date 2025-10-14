朝野有共識了！普發現金周五拚三讀 11月中發放
攸關普發現金的「韌性特別預算案」9日立法院完成初審，立法院副院長江啟臣今天上午召集朝野協商，朝野決定15日協商第二輪預算提案，並於本周五17日院會三讀，並且不得提出復議，也就是普發現金預算可望於本周五三讀過關。
行政院長卓榮泰3日在立院答詢表示，立法院審理完成後，會請總統能夠盡快公告，預算生效1個月內就可以發放；被問及11月底以前可以發放嗎？卓榮泰回答「是，能快就快」。
江啟臣上午召集朝野協商，並於主持院會時宣讀協商結論。協商結論指出，各黨團對韌性特別預算提案於15日中午12時前送至財委會彙整；朝野於15日下午進行協商；各黨團同意17日院會三讀完成預算案，並且不提出復議，當日院會不進行施政質詢，處理不需協商議案。
行政院通過的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，而國防部編列的特別預算高達1132億餘元，遭藍委認為有浮報濫編現象，於委員會審查時全數保留送協，預料15日朝野將展開攻防。
國民黨立委馬文君針對國防部主管預算提出49案預算刪減案、2案主決議，刪減金額逾72.6億餘元，其中包括刪減國軍長效用飲用水近8億元、編列12億餘元預算給中油卻不自行興建油槽等。
