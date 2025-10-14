蔡英文：以永續為信念行動為語言 台灣持續貢獻世界
前總統蔡英文今天說，未來的世界充滿了變動和不確定，但她相信，只要繼續堅持在ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的路徑上，以永續為信念，以行動為語言，台灣就能夠持續為世界的繁榮與共好貢獻力量。
蔡英文今天出席玉山金控ESG永續倡議行動記者會並致詞，她說，很高興再度和大家一同在玉山ESG永續倡議行動相聚，對她而言，這不只是是一次的活動，更是一段共伴同行的旅程。
蔡英文表示，從她第一次參加這個倡議行動的開始，就深刻感受到企業的永續承諾，不只是社會責任，更是對下一個世代共同的約定。
她說，過去這幾年，台灣從政府到民間都看到為永續而做的很多努力，看到永續對國家發展的重要性，也讓永續成為共同的目標。這條路並不容易，需要勇氣和長遠的眼光，更需要堅定的信念。
蔡英文說，玉山金控持續把ESG放在行動的核心，今年更榮獲台灣永續投資獎3項大獎，展現長期深耕永續發展的具體成果與回饋；大家也看到玉山金控董事長黃男州連續3年率領團隊，以台灣金融業的身份參與聯合國氣候峰會，向世界分享推動台灣氣候金融的成功經驗，令人敬佩。
蔡英文認為，ESG不只是口號，更必須成為生活的方式，當企業在意環境的永續、社會的包容、治理的誠信，不僅能夠讓台灣走向永續發展，也為台灣建立更深的國際信任，這份信任也是台灣走向世界重要的資產。
她說，未來的世界充滿了變動和不確定，但她相信只要繼續堅持在ESG的路徑上，以永續為信念，以行動為語言，台灣就能夠持續為世界的繁榮與共好貢獻力量。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言