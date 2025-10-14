影／民進黨立院黨團赴監察院 檢舉黃國昌涉違反政治獻金法

民進黨立法院黨團今天上午9時由黨團幹事長鍾佳濱率領黨團書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋及立委范雲，前往監察院遞交檢舉書，指控民眾黨立委黃國昌涉嫌違反「政治獻金法」，要求監察院依法調查其與狗仔跟拍集團之間的金流關係。

鍾佳濱指出，此次檢舉是黨團幹部共同連署、親自遞交，重點聚焦於黃國昌在2016至2020年間及2024年再度擔任立委前後，是否與狗仔跟拍團隊有金錢往來，並涉嫌利用政治獻金支付其服務費用。

鍾佳濱強調，根據媒體與週刊報導，這些長期進行特定人物監控的狗仔團隊，疑似由黃國昌背後金主提供報酬。若屬實，需釐清這些金流是否涉及黃國昌本人，以及是否已違反「政治獻金法」相關規定。鍾佳濱表示「政治獻金法明定，參選人、公職人員與政黨均需對其政治獻金用途向社會公開申報」，狗仔團隊是否於黃國昌擔任立委期間、卸任期間甚至2024年重新當選後，仍持續接受酬勞？其報酬來源是否來自政治獻金？這都應受到社會檢驗與調查。

鍾佳濱也質疑黃國昌是否藉立委職權，將狗仔拍攝內容包裝為民眾爆料，針對監察院特定監委提出質疑，甚至透過立院程序對監察院預算進行刪減。強調監察院不僅是本案的潛在受害者，更是政治獻金的監督與查核機關，應本於職責進行深入調查。此外民進黨團曾要求監察院釐清柯文哲在擔任民眾黨主席期間之政治獻金流向，現在同樣希望針對黃國昌案中可疑的金流進行調查，讓社會大眾了解是否有違法情事。 民進黨立法院黨團今天上午9時由黨團幹事長鍾佳濱（右二）率領黨團書記長陳培瑜（左二）、副幹事長沈伯洋（右一）及立委范雲（左一），前往監察院遞交檢舉書，檢舉民眾黨立委黃國昌涉嫌違反「政治獻金法」，要求監察院依法調查其與狗仔跟拍集團之間的金流關係。記者季相儒／攝影 民進黨立法院黨團今天上午9時由黨團幹事長鍾佳濱（右三）前往監察院遞交檢舉書。記者季相儒／攝影

商品推薦