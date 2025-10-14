快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌今天舉行兩岸政策記者會，他強調如果他當選黨主席將會主張台灣不獨、大陸不武。記者葉信菉／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌今天舉行兩岸政策記者會，他強調如果他當選黨主席將會主張台灣不獨、大陸不武。記者葉信菉／攝影

國民黨主席候選人郝龍斌今天舉行兩岸政策記者會，他發表了五項兩岸政策，第一就是國民黨要舉行兩岸政策的辯論；第二在上海、北京設立國民黨辦事處；第三就是以雙城論壇的基礎積極推動兩岸論壇；第四主張應該宣布台灣不獨、大陸不武，這是對兩岸和平最重要的一件事；第五就是國民黨的兩岸政策要回到中華民國的憲法，並要求對方承認中華民國存在的事實。

