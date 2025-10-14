在野提總預算復議 卓榮泰：盼與各黨團好好談

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院會今天繼續邀請行政院長卓榮泰（中）施政報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪。圖／聯合報系資料照片
立院在野黨團不滿政院未編列國軍加薪相關預算，因此對總預算提出復議。行政院長卓榮泰14日受訪時表示，立院正在進行施政總質詢，沒有更多時間可處理總預算的問題，希望用一點時間，再跟立法院長韓國瑜討論，也請朝野各黨團再好好談，不要重蹈今年的覆轍。

卓榮泰表示，關於兩項爭議的預算，國軍待遇、警消條例，等大法官會議的解釋出來，若違憲當然不能編列、不能執行，若合憲就編列、就執行，而且可以回溯。

卓榮泰重申，希望朝野各黨團能夠有更充裕的時間，好好審議明年度的中央政府總預算。一些合理的審議，都能夠在法定的時間當中，全面展開。

卓榮泰指出，明年有太多中央施政全面要展開、要執行，太多人民的福利，太多青年的政策，太多AI新十大建設，以及地方、中央的公共建設都要合併展開。

卓榮泰提到，還有很多地方補助的各項工程，各項社會福利，都有待立法院早日審定通過明年中央政府總預算。

卓榮泰 國軍 立法院

