在野提總預算復議 卓榮泰：盼與各黨團好好談
立院在野黨團不滿政院未編列國軍加薪相關預算，因此對總預算提出復議。行政院長卓榮泰14日受訪時表示，立院正在進行施政總質詢，沒有更多時間可處理總預算的問題，希望用一點時間，再跟立法院長韓國瑜討論，也請朝野各黨團再好好談，不要重蹈今年的覆轍。
卓榮泰表示，關於兩項爭議的預算，國軍待遇、警消條例，等大法官會議的解釋出來，若違憲當然不能編列、不能執行，若合憲就編列、就執行，而且可以回溯。
卓榮泰重申，希望朝野各黨團能夠有更充裕的時間，好好審議明年度的中央政府總預算。一些合理的審議，都能夠在法定的時間當中，全面展開。
卓榮泰指出，明年有太多中央施政全面要展開、要執行，太多人民的福利，太多青年的政策，太多AI新十大建設，以及地方、中央的公共建設都要合併展開。
卓榮泰提到，還有很多地方補助的各項工程，各項社會福利，都有待立法院早日審定通過明年中央政府總預算。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言