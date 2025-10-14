院版財劃法草案何時出爐？ 卓揆：努力在大家期待時間內提出完整版本

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對行政院是否要提院版財劃法，行政院長卓榮泰14日表示，政院一直都想提出可長可久、長治久安的「財劃法」，目前已請副院長鄭麗君及財政部、主計總處討論，會努力在大家期待的時間內與地方溝通後，提出完整版本。

卓榮泰今日赴立法院施政報告並備詢前接受媒體採訪，對於外界關注院版財劃法何時要提出，修正重點方向為何，卓榮泰表示，一直以來，行政院一直很希望提出一個可長可久、長治久安的「財劃法」，同時也非常注意外界各個財政專家以及國會朝野委員的各種意見。

不過，卓榮泰也說，目前面臨的問題是，2026年「財劃法」出現的這些，在覆議當中提出的錯誤問題要如何解決，且行政院現在已經請鄭副院長，跟財主單位兩首長，邀集各地方政府進行各種的交換意見，現在在進行，希望能夠用垂直事權能夠劃分，水平財源能夠均衡，以這樣的方式跟地方來談，也希望地方拿到更多的統籌分配稅款，要承擔更多的地方自治事項，這樣才能夠有一個可長可久、長治久安的《財政收支劃分法》。

卓榮泰強調，會努力在大家期待的時間內跟地方溝通之後，完整地提出一個版本，也會把委員的各種的意見儘量把它吸納，合理的部分一起來推廣。

財劃法 卓榮泰 稅款

