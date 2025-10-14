林佳龍籲國際正視中國法律戰 強調台德攜手捍衛國際法與區域穩定
外交部長林佳龍13日在外交部接見新任德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz），雙方就台德關係、區域安全及國際法議題進行深入交流。林佳龍指出，當前中國持續以法律戰（lawfare）及歷史論述戰企圖誤導國際社會，削弱台灣主權，他並呼籲德國正視此事，也期待台德加強合作，共同維護國際法的完整性。
狄嘉信指出，台灣與德國不僅共享民主、自由與法治等普世價值，也面臨相同挑戰，台灣與德國都必須與日益具侵略性的鄰國共處，強化自身防衛與社會韌性。然而，正因如此，兩國之間更存在廣闊的合作空間。
林佳龍則提到，當中國企圖扭曲聯合國大會第2758號決議文，並將其與所謂「一中原則」掛勾，製造台灣隸屬於中國的錯誤印象時，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）引用《聯合國憲章》中「禁止使用武力原則」，表達德國支持台海和平與穩定的立場。
對此，狄嘉信則表示，台海局勢並非與德國遙遠無關，自由貿易與以規則為基礎的國際秩序，都攸關德國的國家利益。狄嘉信強調，《聯合國憲章》中禁止使用武力的原則，不僅適用於聯合國會員國，也應涵蓋台灣。
林佳龍表示，他認同狄嘉信處長的看法，所謂「法律戰」並非文字遊戲，而是中國擴張與誤導國際法的具體手段，國際社會不應讓這類錯誤詮釋有可乘之機，因此樂見台灣與德國在此領域加強合作與研究，共同維護國際法的完整性，避免其他國家誤信中國的片面論述。
林佳龍並呼籲，德國應正視中國將藉由對日抗戰勝利 80 週年、聯合國成立 80 週年與台灣光復 80 週年等「三個80年」為主軸，在國際上發動法律戰與歷史論述戰，企圖弱化台灣主權，強化「台灣是中國一部分」的謬論。
林佳龍認為，德國一直是台灣在工業化與智慧製造上的學習典範，隨著台積電赴德國設廠，台德經貿關係更加緊密。林佳龍也期待台灣與歐洲共同在 AI 與半導體領域建立產業生態系，更樂見德國在印太和平與穩定中扮演積極角色，共同守護以規則為基礎的國際秩序。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言