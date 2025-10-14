影／遭指養駭客 黃國昌：感謝週刊讓林錫耀喬人事案再被看見

高雄繼美濃大峽谷、大樹和山光電場、馬頭山廢棄物等案後，又爆出小港區大坪頂保護區「柏油山」爭議，市府面對藍營民代質疑一再強調「合法堆置」，嚴辭駁斥烏龍爆料、抹黑，卻在被踢爆後才要求廠商補辦水土保持計畫、依廢棄物清理法等開罰，出現難以自圓其說的嚴重矛盾，是便宜行事還是監管不周？這層「合法」的外衣恐難以掩蓋監管程序的黑洞。

2025-10-14 10:30