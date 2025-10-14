影／遭指養駭客 黃國昌：感謝週刊讓林錫耀喬人事案再被看見

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天舉行記者會，針對鏡週刊再踢爆黃國昌找駭客成立「網路禁衛軍」，疑似利用駭客入侵公家機關機敏資料拿來質詢，黃國昌表示週刊虛構故事、胡說八道，是在編小說。記者許正宏／攝影
民眾黨主席黃國昌今天舉行記者會，針對鏡週刊再踢爆黃國昌找駭客成立「網路禁衛軍」，疑似利用駭客入侵公家機關機敏資料拿來質詢，黃國昌表示週刊虛構故事、胡說八道，是在編小說。記者許正宏／攝影

民眾黨主席黃國昌日前遭指控組狗仔進行政治跟監，此案持續不斷延燒，今天鏡週刊再踢爆黃國昌找駭客成立「網路禁衛軍」，疑似利用駭客入侵公家機關機敏資料，讓黃國昌可以在立法院質詢時使用。

黃國昌今天上午舉行記者會親自現身說明，黃國昌表示週刊虛構故事、胡說八道，是在編小說。隨後話鋒一轉，感謝週刊提醒民眾，民進黨前秘書長林錫耀與前法務部喬人事一案，再度被社會看見。

黃國昌 駭客 網路 林錫耀

延伸閱讀

被指操弄駭客 黃國昌：北檢若掌握入侵個資 怎不大方約談我？

獨家專訪／藍白合作堅不可摧？ 羅智強：我跟黃國昌一通電話就見面

民進黨團追黃國昌「狗仔頭」偷拍金流 將要求監院調查

鄭麗文喊明年新北市長「必是國民黨」 黃國昌：很正常

相關新聞

朝野有共識了 普發現金周五拚三讀 11月中發放

攸關普發現金的「韌性特別預算案」9日立法院完成初審，立法院副院長江啟臣今天上午召集朝野協商，朝野決定15日協商第二輪預算...

長榮猝逝空服員住院努力調班避免扣考績 林佳瑋：管理政策該徹底檢討

長榮空服員之死，前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋今天表示，最令人心痛的是，這位近日因病過世的空服員，在住院期間仍努力嘗...

影／民進黨立院黨團赴監察院 檢舉黃國昌涉違反政治獻金法

民進黨立法院黨團今天上午9時由黨團幹事長鍾佳濱率領黨團書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋及立委范雲，前往監察院遞交檢舉書，指控...

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

高雄繼美濃大峽谷、大樹和山光電場、馬頭山廢棄物等案後，又爆出小港區大坪頂保護區「柏油山」爭議，市府面對藍營民代質疑一再強調「合法堆置」，嚴辭駁斥烏龍爆料、抹黑，卻在被踢爆後才要求廠商補辦水土保持計畫、依廢棄物清理法等開罰，出現難以自圓其說的嚴重矛盾，是便宜行事還是監管不周？這層「合法」的外衣恐難以掩蓋監管程序的黑洞。

影／遭指養駭客 黃國昌：感謝週刊讓林錫耀喬人事案再被看見

民眾黨主席黃國昌日前遭指控組狗仔進行政治跟監，此案持續不斷延燒，今天鏡週刊再踢爆黃國昌找駭客成立「網路禁衛軍」，疑似利用...

央廣官網遭自家人換上五星旗 李遠：高道德標準看待公媒從業人員

中央廣播電台日前發生官網遭換上五星旗事件，引發爭議。文化部長李遠認為，應該以更高道德標準來看待公共媒體的從業人員，尤其在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。