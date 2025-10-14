影／遭指養駭客 黃國昌：感謝週刊讓林錫耀喬人事案再被看見
民眾黨主席黃國昌日前遭指控組狗仔進行政治跟監，此案持續不斷延燒，今天鏡週刊再踢爆黃國昌找駭客成立「網路禁衛軍」，疑似利用駭客入侵公家機關機敏資料，讓黃國昌可以在立法院質詢時使用。
黃國昌今天上午舉行記者會親自現身說明，黃國昌表示週刊虛構故事、胡說八道，是在編小說。隨後話鋒一轉，感謝週刊提醒民眾，民進黨前秘書長林錫耀與前法務部喬人事一案，再度被社會看見。
