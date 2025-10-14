央廣官網遭自家人換上五星旗 李遠：高道德標準看待公媒從業人員

中央廣播電台日前發生官網遭換上五星旗事件，引發爭議。文化部長李遠認為，應該以更高道德標準來看待公共媒體的從業人員，尤其在目前很多假消息的媒體環境下，公共媒體應受更多的重視，呼籲大家可以有更多的關心及資源。

國安關鍵基礎設施的中央廣播電台，日前官網遭駭，置換為五星旗，竟是自己人犯案。台北地檢署日前兩度搜索、約談央廣網管理技術人員吳政勳、其岳姓主管及資訊廠商黃富琳，檢察官複訊後岳男以10萬元交保，吳男、黃男聲押，法院各以27萬元、15萬元交保，檢方昨已抗告。

李遠今早赴立院備詢前接受媒體聯訪時回應，央廣已經對外聲明，檢調單位也正進行相關流程，他所了解的僅此。不過他也說，作為公共媒體，包含央廣、中央社、公共電視等從業人員，應該以更高道德標準來看，呼籲大家對公共媒體有多一些關心及資源，因為在目前很多假消息的媒體環境下，公共媒體應該受到更多的重視。

另外，傳這次事件中的央廣員工曾是民眾黨主席黃國昌的「網路禁衛軍」一員。李遠表示，這他完全不知道，應該有多少證據說多少話，現在檢調單位也正在進行中。

