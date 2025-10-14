快訊

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

童話愛情夢碎！鄭星一宣布結束9年婚姻

聽新聞
0:00 / 0:00

央廣官網遭自家人換上五星旗 李遠：高道德標準看待公媒從業人員

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導

央廣播電台日前發生官網遭換上五星旗事件，引發爭議。文化部長李遠認為，應該以更高道德標準來看待公共媒體的從業人員，尤其在目前很多假消息的媒體環境下，公共媒體應受更多的重視，呼籲大家可以有更多的關心及資源。

國安關鍵基礎設施的中央廣播電台，日前官網遭駭，置換為五星旗，竟是自己人犯案。台北地檢署日前兩度搜索、約談央廣網管理技術人員吳政勳、其岳姓主管及資訊廠商黃富琳，檢察官複訊後岳男以10萬元交保，吳男、黃男聲押，法院各以27萬元、15萬元交保，檢方昨已抗告。

李遠今早赴立院備詢前接受媒體聯訪時回應，央廣已經對外聲明，檢調單位也正進行相關流程，他所了解的僅此。不過他也說，作為公共媒體，包含央廣、中央社、公共電視等從業人員，應該以更高道德標準來看，呼籲大家對公共媒體有多一些關心及資源，因為在目前很多假消息的媒體環境下，公共媒體應該受到更多的重視。

另外，傳這次事件中的央廣員工曾是民眾黨主席黃國昌的「網路禁衛軍」一員。李遠表示，這他完全不知道，應該有多少證據說多少話，現在檢調單位也正在進行中。

央廣 李遠 五星旗

延伸閱讀

李遠觀賞「瑯嶠風雲」 屏東恆春落山風隱喻台灣人韌性

「永遠的阿公」林義雄辭世 享壽90歲　告別式眾星送別

「鬼地方」掀台書韓流！金泰成獲文化獎章 李遠：台灣文學走進全世界

2025人權影展中正紀念堂開幕 文化部長李遠：意義非凡

相關新聞

朝野有共識了！普發現金周五拚三讀 11月中發放

攸關普發現金的「韌性特別預算案」9日立法院完成初審，立法院副院長江啟臣今天上午召集朝野協商，朝野決定15日協商第二輪預算...

財劃法不含離島修正版 國民黨團今拚逕付二讀

立法院三讀通過新版「財政收支劃分法」後，政院今年依照新法編列地方統籌分配款，但因分配母數寫錯成全國，導致離島縣市分配稅款...

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊 啟用陳其邁

繼台南烏山頭水庫光電板疑慮，國民黨立委陳菁徽昨指鳳山水庫也蓋起光電板，高雄市府經發局則說，指是由時任高雄市長韓國瑜201...

影／民進黨立院黨團赴監察院 檢舉黃國昌涉違反政治獻金法

民進黨立法院黨團今天上午9時由黨團幹事長鍾佳濱率領黨團書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋及立委范雲，前往監察院遞交檢舉書，指控...

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

高雄繼美濃大峽谷、大樹和山光電場、馬頭山廢棄物等案後，又爆出小港區大坪頂保護區「柏油山」爭議，市府面對藍營民代質疑一再強調「合法堆置」，嚴辭駁斥烏龍爆料、抹黑，卻在被踢爆後才要求廠商補辦水土保持計畫、依廢棄物清理法等開罰，出現難以自圓其說的嚴重矛盾，是便宜行事還是監管不周？這層「合法」的外衣恐難以掩蓋監管程序的黑洞。

影／遭指養駭客 黃國昌：感謝週刊讓林錫耀喬人事案再被看見

民眾黨主席黃國昌日前遭指控組狗仔進行政治跟監，此案持續不斷延燒，今天鏡週刊再踢爆黃國昌找駭客成立「網路禁衛軍」，疑似利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。