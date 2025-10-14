快訊

被指操弄駭客 黃國昌：北檢若掌握入侵個資 怎不大方約談我？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

民眾黨主席黃國昌捲入跟監偷拍爭議，如今傳出從狗仔頭升級駭客總指揮。黃國昌今天受訪時駁斥相關報導張冠李戴，媒體編造故事的能力令人嘆為觀止，只為幫民進黨前秘書長林錫耀洗白，自己從來沒有養駭客竊取個資，如果檢方掌握相關情資，那就請大方約談黃國昌。

鏡週刊報導，黃國昌指揮狗仔集團偷拍政敵醜聞不斷延燒，中央廣播電台近來驚爆遭駭客入侵，其中涉案員工早就被黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路各項機敏資料，如果發現有不利黃國昌的言論，網路禁衛軍還會駭進戶政單位查留言者個資進行檢舉、出征及霸凌。

黃國昌上午在立法院受訪時回應，「不曉得他們是蠢還是壞，還是又壞又蠢」，整篇報導張冠李戴、虛構故事，完全就是在胡說八道，這些完全相干的東西，鏡週刊就是在編科幻小說，對於這種捏造故事的能力，看完後只能說歎為觀止，「什麼養駭客入侵個資，我從來不幹這種事情。」

黃國昌說，鏡週刊利用這種虛構故事，只是想要幫忙林錫耀洗白，不過也要特別感謝鏡週刊，林錫耀過去把黑手伸進檢調喬人事，「台灣社會好像已經忘記了，因為也沒有什麼媒體在追，現在又再度喚起大家的記憶」。

至於該篇報導提及「央廣吳姓工程師」，黃國昌說明，吳姓工程師向他檢舉央廣有資安漏洞，好像還有在中國經營事業，「我請他進一步提供資料，對方沒有完整提供」，鏡週刊就用這種隻字片語、檢舉的對話紀錄編故事，簡直就是莫名其妙，徹徹底底的莫名其妙。

「黨檢媒三位一體的國家機器又動起來了」，黃國昌直言，所謂的養駭客竊取個資，如果檢方掌握相關情資，那就請大方約談黃國昌，而不是把片面的扭曲資訊洩漏給媒體，鏡週刊連這種科幻小說都寫得出來，「去年的那種既視感非常強烈，我也對這種拙劣手法覺到非常不齒。」

媒體詢問，鏡週刊指控駭客集團將對話紀錄上網兜售，黃國昌聽聞後則強調，自己從來就沒有駭客集團，至於上網兜售證據何在，反倒是林錫耀將手伸到司法檢調喬人事，民進黨到目前為止仍然在迴避，「現在為了幫他吸洗白，不分青紅皂白往我身上潑糞，簡直是莫名其妙。」

至於是否考慮提告，黃國昌則說，如果真要對鏡週刊提告，真的不知道要搞出幾條，董事長裴偉身上背負幾百條官司，「做生意牟利的人，會在意這種事嗎」，他會把精力放在該做的事情，至於做出這種奇奇怪怪、超越法律紅線的事情，「該負的責任他們必須要負。」

黃國昌 駭客 個資

