財劃法爭議將提政院版…卓榮泰：垂直事權能劃分 水平財源能均衡

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院會今天繼續邀請行政院長卓榮泰（中）施政報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪。圖／聯合報系資料照片
行政院卓榮泰昨以「點頭」暗示將自提財劃法再修正版本。卓榮泰今天指出，行政院希望提出可長可久、長治久安的財劃法，當前已請行政院副院長鄭麗君跟財主單位首長，邀地方政府交換意見；他說，行政院會努力在各界期待的時間完整提出版本，也會吸納立委合理意見。

財劃新法因公式錯誤引發爭議，立法院朝野攻防再起，國民黨團近期提出防止中央濫砍補助版本，也有立委提案修正離島分配公式，力拚加速審議；民進黨方面，也有南部立委率先提出修法草案，調整統籌分配公式，並補助承受環境汙染的縣市。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時談及財劃法議題。

他說，一直以來，行政院希望提出可長可久、長治久安的財劃法，也注意到外界財政專家及國會朝野立委的意見，前端的問題是，明年財劃法新法上路的出現的錯誤問題要怎麼解決？行政院已請副院長鄭麗君跟財主單位首長，邀集地方政府進行多次意見交換，現在也會再進行。

卓榮泰說，垂直上希望事權能劃分，水平上希望財源能均衡，以此方式跟地方政府談，也盼地方拿到更多統籌分配稅款後能承擔更多自治事項；他說，行政院會努力在各界期待的時間，與地方溝通後，完整提出一個版本，也會吸納立委合理意見，一起推動修法。

此外，媒體提問，在野不滿總預算未編國軍加薪相關預算提出復議，未來如何跟在野溝通。卓榮泰說，立法院正在進行施政總質詢，比較沒有更多時間處理，他希望能用一點點時間，讓他再立法院長韓國瑜溝通，也請朝野各黨團能夠再好好的談，不要重蹈今年總預算的覆轍。

卓榮泰說，關於兩項爭議預算，包括國軍待遇、警消條例，只要大法官會議解釋出來，違憲當然不能編、不能執行，合憲就編列，且可以回溯；他說，希望朝野黨團能有更充裕的時間好好審議明年度中央政府總預算，讓各項施政計劃在法定時間展開，都有待立法院早日審定通過。

行政院 卓榮泰 財劃法

