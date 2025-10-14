花縣府喊撤離計畫應中央主導 卓揆嗆卸責：想「垂直避難」

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，花蓮縣府昨行文行政院，建議中央取消「垂直避難」，未來疏散撤離時由中央成立前進協調所，統籌擬定與執行撤離計畫。行政院長卓榮泰今天指出，他嚴重質疑花蓮縣府的表現；更酸說，是立委、花蓮縣政府想「垂直避難」，將責任往中央、鄉鎮市公所推，但法律規定清楚，盼中央地方持續合作。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時，對於解除紅色警戒最後一關「撤離計畫」喊卡表態。他說，就事論事、就法論法，「災害防救法」第8條，明定直轄市、縣市政府要設立災害防救會報，核定事項第一項即為各直轄市、縣市地區災害防救計畫，意即災害防救計畫都是由地方核定。

卓榮泰另援引「災害防救法」第24條指出，為保護人民生命財產安全及防止災害擴大，直轄市、縣市政府及鄉鎮區、山地原住民區公所，在災害發生或有發生之餘時，應勸告或強制撤離，並做適當安置；法律規定清清楚楚，計劃擬定是縣市政府，撤離安置執行是縣市政府、鄉鎮區公所，法條清楚明白。

卓榮泰表示，中央前進協調所總指揮官、政務委員季連成連日有秩序與效率的主持會議，但昨天發生花蓮縣政府不核定疏散計畫，也不採取垂直避難，與法律規定相違背，「委員（傅崐萁）也好，花蓮縣政府也好，9月23號之後，全國人民看得清楚，責任一直往中央推，但是中央沒有卸責，進到災區全力協調資源、防救災」。

卓榮泰批評，法律責任要清楚，立委或花蓮縣政府不能將責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，「自己中間難道就沒有責任嗎，我覺得這個是在垂直避難」，是立委跟花蓮縣政府自己在垂直避難，往中央推、往鄉鎮市區公所推，這非常不值得。

他提到，前幾個月討論財政收支劃分法時，花蓮縣政府利用各種算法，在未來多了那麼多錢，「如果我們看到這種現象值得嗎？應該嗎？可以嗎？」，他要嚴重質疑花蓮縣政府在這此的表現。

卓榮泰最後表示，災後復原工作正開始，災害搶救還未完全結束，中央、花蓮縣政府、鄉鎮區公所應共同承擔責任，災民才會看到希望，互相推卸責任，不僅不會為自己卸責，也會讓人民感到非常無奈，希望中央地方能夠持續合作。

