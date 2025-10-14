快訊

黃金漲翻天鑽石卻崩盤？稀土之外中國又握一張王牌

樂天女孩赴美應援「MLB台灣日」踩紅線…查到恐永久禁止入境 球團回應了

台積電大漲45元拉抬指數衝高逾500點 台股與台積電同步再刷新高

花縣府喊撤離計畫應中央主導 卓揆嗆卸責：想「垂直避難」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，花蓮縣府昨行文行政院，建議中央取消「垂直避難」，未來疏散撤離時由中央成立前進協調所，統籌擬定與執行撤離計畫。行政院長卓榮泰今天指出，他嚴重質疑花蓮縣府的表現；更酸說，是立委、花蓮縣政府想「垂直避難」，將責任往中央、鄉鎮市公所推，但法律規定清楚，盼中央地方持續合作。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時，對於解除紅色警戒最後一關「撤離計畫」喊卡表態。他說，就事論事、就法論法，「災害防救法」第8條，明定直轄市、縣市政府要設立災害防救會報，核定事項第一項即為各直轄市、縣市地區災害防救計畫，意即災害防救計畫都是由地方核定。 

卓榮泰另援引「災害防救法」第24條指出，為保護人民生命財產安全及防止災害擴大，直轄市、縣市政府及鄉鎮區、山地原住民區公所，在災害發生或有發生之餘時，應勸告或強制撤離，並做適當安置；法律規定清清楚楚，計劃擬定是縣市政府，撤離安置執行是縣市政府、鄉鎮區公所，法條清楚明白。

卓榮泰表示，中央前進協調所總指揮官、政務委員季連成連日有秩序與效率的主持會議，但昨天發生花蓮縣政府不核定疏散計畫，也不採取垂直避難，與法律規定相違背，「委員（傅崐萁）也好，花蓮縣政府也好，9月23號之後，全國人民看得清楚，責任一直往中央推，但是中央沒有卸責，進到災區全力協調資源、防救災」。

卓榮泰批評，法律責任要清楚，立委或花蓮縣政府不能將責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，「自己中間難道就沒有責任嗎，我覺得這個是在垂直避難」，是立委跟花蓮縣政府自己在垂直避難，往中央推、往鄉鎮市區公所推，這非常不值得。

他提到，前幾個月討論財政收支劃分法時，花蓮縣政府利用各種算法，在未來多了那麼多錢，「如果我們看到這種現象值得嗎？應該嗎？可以嗎？」，他要嚴重質疑花蓮縣政府在這此的表現。

卓榮泰最後表示，災後復原工作正開始，災害搶救還未完全結束，中央、花蓮縣政府、鄉鎮區公所應共同承擔責任，災民才會看到希望，互相推卸責任，不僅不會為自己卸責，也會讓人民感到非常無奈，希望中央地方能夠持續合作。

花蓮縣政府 災害 卓榮泰

延伸閱讀

政院將提財劃法修法版本

卓榮泰3度到花蓮光復勘災 強調「我們來救災，不是來究責」

民眾等不到答案…普發1萬何時可以領？卓榮泰仍未給出確切時間點

民眾黨團表態退總預算 卓榮泰：不是立院表決就可無限上綱

相關新聞

花縣府喊撤離計畫應中央主導 卓揆嗆卸責：想「垂直避難」

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，花蓮縣府昨行文行政院，建議中央取消「垂直避難」，未來疏散撤離時由中央成立前進協調所，統籌擬定與執...

謝寒冰：謝龍介現在內心最害怕的 是「她」嗎？

媒體人謝寒冰13日表示，民進黨尚未完成提名程序前，台南這場綠營大本營的初選，早已被「外部勢力」攪局。最明顯的例子，就是國民...

王淺秋國慶主持戴「大立光」狂吸1.5萬讚 美到連她都浮出水面按讚

媒體人王淺秋今年擔任國慶大會主持人，她發文分享穿搭，出自台灣新銳品牌Metasoul的項鍊因撞名科技大廠「大立光」，看似...

中央廣播電台自家人駭官網 換上五星旗

國安關鍵基礎設施的中央廣播電台，日前官網遭駭，置換為五星旗，竟是自己人犯案。台北地檢署日前兩度搜索、約談央廣網管理技術人...

賴瑞隆：財劃法重北輕南釀不公 籲重修並納空汙排碳優先照顧機制

民進黨立委賴瑞隆今天表示，國民黨立委立委柯志恩及國民黨提出「獨厚台北3%」的財劃法修法，讓南部成為重災區，高雄實質損失1...

吳子嘉爆他愛打麻將欠債 柯建銘提吿公然侮辱

美麗島電子報董事長吳子嘉曾表示，民進黨立院黨團總召柯建銘不辭黨團幹部，是因為有一壞習慣就是很愛打麻將，而且一場麻將輸贏5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。