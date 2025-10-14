國安局：美國關稅將加劇中共經濟社會風險

快訊

中央社／ 台北14日電

國安局今天表示，美國4月宣布對等關稅後，中共4月至9月對美出口減少696億美元，而美國8月起對仍存「轉口貿易」行為的經貿夥伴加徵40%「轉運關稅」，制約中共透過第三地轉出口，因此美國關稅將加劇中共經濟社會風險。

國家安全局15日將赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。書面報告書昨天已送抵立委辦公室。

國安局報告也述及當前國際重要情勢，並強調「美國關稅加劇中共經濟社會風險」。國安局說明，美國4月宣布「對等關稅」後，中共4月至9月對美出口減少696億美元，同期中共對東協出口及東協對美出口同步增加，成為中共主要「轉出口」對象；美國8月起對仍存「轉口貿易」行為的經貿夥伴，加徵40%「轉運關稅」，制約中共透過第三地轉出口，影響外貿表現。

國安局提到，中共雖推出「兩新」（以舊換新、設備更新）政策，但地方補貼資金用盡，且政策效果遞減，通縮風險升溫；另1月至8月投資增速0.5%，創2020年來同期新低。另外，民間、房地產投資的降幅擴大（分別年減2.3%、12.9%），內需動能疲弱。

社會風險部分，國安局指出，國際非政府組織「自由之家」（Freedom House）統計，今年1月至9月中共發生3963起陳抗事件，較去年同期2435件增加63%，以欠薪（占比44%）、爛尾樓（占比27%）案件為主。

國安局表示，中共官方數據顯示，8月中共青年失業率達18.9%，為2023年12月（14.9%）調整統計方式以來新高；另中共自9月1日起，強制企業、員工繳納社保，惟中小企業難以承擔社保成本壓力，採降薪、裁員方式壓低人事支出，但也擴大勞資糾紛。

國安局也提到，今年9月3日，中共以「抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80週年」名義舉行閱兵，透過宣介火力打擊、無人作戰、核威懾等「新型戰力」，以及邀俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、北韓「勞動黨」總書記金正恩等國家元首及政要與會，企圖對內轉移經濟不振與貪腐問題、對外匯聚集權國家推升抗美態勢外，亦為習近平第4任期固權奠基。

國安局分析，美國總統川普強調「美國優先」，政策將牽動全球政經格局。在經貿方面，置重應處貿易逆差、復興製造業、強化關鍵礦產供應及高新技術自主，促推與各國談判。自今年8月7日起，對各國課徵10%至41%「對等關稅」，並針對巴西侵犯美國人權、印度向俄國購油，將關稅疊加至50%；同時制定轉運關稅（Transshipment Tariff）條款（40%），防中共「洗產地」、過剩產能傾銷。

國安局指出，在安全方面，美國重整軍力並提高軍備與船艦自主生產率，建構「金穹系統」（Golden Dome）提升飛彈防禦能力，並陸續重啟二戰時期西太平洋基地，強化第二島鏈戰略布局。

在應處地緣情勢方面，川普介入以伊衝突，遏阻伊朗核武發展進程，及提議加薩終戰計畫，推促以哈停火談判；另川普要求俄羅斯、烏克蘭應達成和平協議，並與歐洲討論烏克蘭安全保障框架，推促提高軍費支出、強化防衛自主；同時尋求以色列、歐洲國家承擔中東、歐洲安全責任，以利美國將資源集中至印太地區，應對中共擴張威脅。

國安局 中共 美國

