王淺秋國慶主持戴「大立光」狂吸1.5萬讚 美到連她都浮出水面按讚

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
王淺秋在國慶大會配戴Metasoul項鍊撞名「大立光」引關注，其優雅模樣更獲網友讚賞，南投縣長許淑華也浮出水面按讚。圖／取自王淺秋臉書
媒體人王淺秋今年擔任國慶大會主持人，她發文分享穿搭，出自台灣新銳品牌Metasoul的項鍊因撞名科技大廠「大立光」，看似有趣卻有深意也引發討論，其優雅模樣更獲網友讚賞，狂吸1.5萬個讚，連南投縣長許淑華也浮出水面按讚。

今年國慶大會雖已落幕，但大會主持人王淺秋在臉書分享當天妝容打扮，卻是討論度不減，因她發文感謝好友支援首飾讓她閃亮登場，最特別的是，項鍊名稱竟撞名國內科技大廠叫「大立光」，看似有趣卻有深意。

王淺秋指出，項鍊名稱「大立光」出自台灣新銳品牌Metasoul，設計師唐波蓉曾走訪全球百餘城市，以台灣意象為設計理念，希望讓台灣被全世界看見，因此所有設計系列都有台灣特色，其中當然包含科技晶元。

據了解，該項鍊其實名為「魅力光影」，是靈感取自大立光，設計打造出晶亮如鏡的結構層次，詮釋光學與珠寶的融合；聯動天璣耳環則是向IC 設計大廠聯發科致敬，以高速傳輸晶片為概念，如訊號電波層層發送，連結人與人、島與世界。

王淺秋在主持國慶大會當天的妝容，搭配Metasoul首飾的優雅模樣，也獲不少網友直呼大讚「好美」、「水水水」「氣質優雅」、「全場最驚艷」等，也有人詢問項鍊有無販售，貼文更狂吸1.5萬個讚，就連南投縣長許淑華也浮出水面按讚。

