訪賓昏倒 總統秒變醫師

民進黨立委邱議瑩昨在臉書貼出影片表示，她上午陪同獅子會成員參觀總統府時，有位獅子會成員在賴清德總統面前昏倒，「賴總統立刻成了賴醫生，進行了簡單的診斷，幸好獅姐幾分鐘後醒來，尚無大礙」。

邱議瑩事後說明，這名獅姐可能太早起，加上現場空氣不流通，突然就昏倒。影片中，賴總統蹲在昏倒的「獅姐」身邊，示意旁人將患者的腳部抬高，影片中有多人不斷安慰患者，「好在總統是醫生」。

商品推薦