聽新聞
0:00 / 0:00

訪賓昏倒 總統秒變醫師

聯合報／ 記者張文馨
圖／取自邱議瑩臉書截圖
圖／取自邱議瑩臉書截圖

民進黨立委邱議瑩昨在臉書貼出影片表示，她上午陪同獅子會成員參觀總統府時，有位獅子會成員在賴清德總統面前昏倒，「賴總統立刻成了賴醫生，進行了簡單的診斷，幸好獅姐幾分鐘後醒來，尚無大礙」。

邱議瑩事後說明，這名獅姐可能太早起，加上現場空氣不流通，突然就昏倒。影片中，賴總統蹲在昏倒的「獅姐」身邊，示意旁人將患者的腳部抬高，影片中有多人不斷安慰患者，「好在總統是醫生」。

賴清德 總統府

延伸閱讀

邱議瑩陪獅子會成員參觀總統府 團員突發不適賴總統成賴醫師協助護理

指堰塞湖疏散細胞簡訊很多人不當一回事 邱議瑩：怎麼撤離問我就好

不滿遭影射與美濃大峽谷案有關 邱議瑩競辦副主任林慧欣提告國民黨

綠營高市長初選激戰 蘇貞昌獻聲拜票挺邱議瑩遭疑「真是本人？」

相關新聞

卓揆「點頭」暗示政院將自提財劃法修法 提出時機尚未拍板

行政院長卓榮泰今天出席活動時，被問到是否會提行政院版財劃法草案，他用力「點頭」回應。知情人士證實，這代表將提出政院修法版...

泰板輕軌審2年 侯友宜搭時事哏喊「本來應該從從容容、游刃有餘」

泰板輕軌可行性研究評估預計明天第五度送中央審議，新北市長侯友宜今天到預定地視察，晚間他也在臉書玩起時事哏，引用立委王世堅...

中央廣播電台自家人駭官網 換上五星旗

國安關鍵基礎設施的中央廣播電台，日前官網遭駭，置換為五星旗，竟是自己人犯案。台北地檢署日前兩度搜索、約談央廣網管理技術人...

促進高齡就業 讓想工作的人 不會被強制退休

勞動力高齡化危機來勢洶洶，但政府與企業準備嚴重不足，專家學者將目標指向勞基法強制退休規定之前修法只做半套，應該徹底檢討修...

台灣危機 勞動力老化 企業忽視嚴重性

台灣今年將邁人超高齡社會，勞動力也呈現高齡化，核心勞動力年齡將從目前的卅五至四十四歲為主，到二○三○年以四十五至五十四歲...

國外作法 高齡派遣工 東京擔全部費用

世界各國近年來紛紛推動提高法定退休年齡，希望民眾延後退休，因應勞動力短缺等問題。除了修法延後退休年齡、放寬提領退休金年限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。