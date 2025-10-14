聽新聞
0:00 / 0:00
訪賓昏倒 總統秒變醫師
民進黨立委邱議瑩昨在臉書貼出影片表示，她上午陪同獅子會成員參觀總統府時，有位獅子會成員在賴清德總統面前昏倒，「賴總統立刻成了賴醫生，進行了簡單的診斷，幸好獅姐幾分鐘後醒來，尚無大礙」。
邱議瑩事後說明，這名獅姐可能太早起，加上現場空氣不流通，突然就昏倒。影片中，賴總統蹲在昏倒的「獅姐」身邊，示意旁人將患者的腳部抬高，影片中有多人不斷安慰患者，「好在總統是醫生」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言