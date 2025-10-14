大缺工時代 職場友善 高齡就能穩定發揮

在大缺工時代，企業對於勞動力的渴求程度高，過去退休年齡已經只是參考用，不少業者開始把求才目光轉移到高齡的勞工，有企業說的直白，二○二五年台灣邁入超高齡化社會，若仍只想找年輕人，接下來將面臨無人可用的窘境。

對於業者來說，六十五歲以上的勞工，雖然體力上可能比不上年輕人，但「穩定」是最大的優點。速食龍頭麥當勞表示，目前員工總數約二點五萬人，而超過六十五歲以上的員工約三七○多人，且中高齡員工超過三成在職十年以上，留任率超過八成。

全家便利商店也說，目前六十五歲以上的兼職人員占比約百分之十，相當穩定；而餐飲龍頭王品指出，六十五歲以上員工已經占百分之八。

由於技術門檻相對較低，因此服務業也是中高齡再就業首選，而要成為中高齡員工友善職場，並且降低工作負擔、提高上手速度，業者仍必須要拆解、簡化工作內容。

王品表示，門店優化營運流程，拆解工作流程，再設計工作站，讓中高齡夥伴好上手，也不會有太大壓力，並將工作指引圖片化，簡單明瞭，降低學習門檻，在排班上也更彈性。

麥當勞也將教材全面數位化、圖像化，除了更為簡單易讀，也為新進員工安排一對一的教練，能肩併肩教導示範，讓中高齡夥伴在新手階段也不會孤立無援；此外，麥當勞有很多英文縮寫，要背很多英文代號，公司表示，餐廳會製作翻譯對照表協助同仁易於理解，同時也將ＰＯＳ機鍵盤、廚房影像系統螢幕等放大，在閱讀及操作上方便中高齡完成工作。

被認為工作繁瑣的超商，也有不少中高齡員工，7-ELEVEN表示，針對中高齡夥伴，減少登高、負重等較吃力的工作項目，並提供彈性排班，初期以四至六小時的短工時為主，也量身打造「樂齡學習計畫表」，以圖文輔助說明，降低學習門檻，並在門市導入放大鏡、老花眼鏡、減壓地墊、補貨椅凳等輔具，減少工作負擔。

麥當勞說，現有中高齡同仁在餐廳中都有很好的表現，包括穩定性高，出勤穩定，留任率高；工作價值觀清楚，對待主管及同仁謙和有禮，並能堅持公司標準；也增進企業凝聚力。

