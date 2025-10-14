聽新聞
台灣危機 勞動力老化 企業忽視嚴重性

聯合報／ 記者陳素玲／專題報導

台灣今年將邁人超高齡社會，勞動力也呈現高齡化，核心勞動力年齡將從目前的卅五至四十四歲為主，到二○三○年以四十五至五十四歲為主力。當人口紅利在二○二八年結束，意味六十四歲以下工作年齡人口將大幅減少，六十五歲以上成為主流，若再不正視高齡勞動力殘酷現實，後果不堪設想。

一○四中高齡人力銀行總經理吳麗雪去年示警，台灣老化速度全球第一，二○二五年就是超高齡社會，日本用了十幾年準備，台灣準備好了嗎？台灣十年來勞動力主力已從卅九歲以下位移到四十至四十九歲，接著要位移到五十至五十九歲，「已經不會有年輕勞動力了，只是企業還沒意識到問題的嚴重性」。

既然勞動力年齡結構愈趨老化已不可擋，何以殘酷事實已經擺在眼前，企業仍不愛用高齡勞動力？

「企業只要集合起來給政府壓力就好了，反正政府就會開放移工，政府都不是都在幫他們解決嗎？」政大勞工研究所教授成之約點出企業界至今抗拒中高齡勞工關鍵。他說，這幾年高齡化狀況，企業不可能沒看見，企業不用高齡勞動力，不代表大家沒有危機意識，而是如果能引進移工就繼續做，如果不行？那就再說。「不是每個企業都要看未來二、三十年，只要最近五年、十年問題能解決就好了」。

成之約表示，另一個原因是企業對中高齡勞工刻板印象，認為相對體力及智力衰退，聘雇意願確實不高，即使不明講年齡歧視，但招募過程會用很多手段篩選掉。目前願意聘顧雇工作也以基層工作為主，例如保全、清潔、打掃、點餐人員等。

可怕的現況是，我國中高齡勞參率從五十歲起就拉大與各國差距，五十五歲以上勞參率更是嚴重落後，與各國幾乎都有十個以上百分點嚴重落差，顯示高齡勞動力利用率極差。

勞動力高齡化危機來勢洶洶，但政府與企業準備嚴重不足，專家學者將目標指向勞基法強制退休規定之前修法只做半套，應該徹底檢討修...

