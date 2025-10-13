謝寒冰：謝龍介現在內心最害怕的 是「她」嗎？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立委陳亭妃（左）、立委林俊憲（右）。圖／聯合報系資料照片
立委陳亭妃（左）、立委林俊憲（右）。圖／聯合報系資料照片

媒體人謝寒冰今天表示，民進黨尚未完成提名程序前，台南這場綠營大本營的初選，早已被「外部勢力」攪局。最明顯的例子，就是國民黨立委謝龍介，一位尚未被提名的參選人，卻迫不及待地親上火線、插手民進黨內戰，不僅批評民調制度，甚至操作輿論、放話帶風向，這樣的作法，不禁令人疑問，他到底怕什麼？

謝寒冰指出，根據媒體公布的民調，若民進黨由陳亭妃出線，謝龍介將以36%對41%落後5個百分點；但若換成林俊憲，謝龍介則反超12個百分點，大勝對手，謝龍介怕的，從來就不是民進黨，而是民進黨提名了「對的人」。

謝寒冰說，謝龍介公開宣稱，若排除藍營樣本，林俊憲民調就會贏過陳亭妃，這句話乍聽中立，其實是充滿政治算計的話術，因為民進黨的初選制度本來就是採對比式民調，早已排除泛藍樣本，他卻硬是把「不存在的假設」講得煞有其事，就是要在輿論上製造一個假議題，陳亭妃的領先是假象。

謝寒冰表示，問題是民進黨的初選採取「對比式民調」制度，根本已經排除泛藍選民樣本，謝龍介的說法完全站不住腳，那他為何還要大肆宣傳這個「不存在的條件」？其實答案很簡單，因為他心裡最怕的對手，正在逼近提名門檻。

謝寒冰指出，謝龍介積極表現，表面上是在評論民調，實際卻是在製造「陳亭妃領先是假象」的政治敘事，此話一出，台南市藍營議員紛紛穿上謝龍介背心上陣、拉票、造勢，一副選戰已開打的態勢，只不過，他們不是在與民進黨對決，而是深入干預民進黨的內部初選。

謝寒冰說，民進黨內部似乎還未醒來，從初選互打、輿論角力、派系暗潮洶湧，彷彿這是一場無關生死的黨內賽事，但這不只是市長初選，更是攸關2026選戰南部保衛戰的關鍵起點。嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖，這五大綠營執政縣市，只要掉一席，民進黨的總統佈局、主席去留都會動搖。

謝寒冰表示，國民黨早已看透這點，從大罷免案後的低潮中走出，他們學會了「不必自己打，讓對手內傷」，只要不斷投餵「鬥雞場」，等民進黨鬥得你死我活，他們再出手收割，笑納戰果。

謝寒冰指出，問一個簡單的問題，國民黨現在最怕誰？答案不需要多說，民調說了、歷史說了、藍營自己的動作也說了。也許，最該清醒的，是那些還把這場初選當成黨內小競爭的人，若還蒙著眼睛內鬥，最終輸掉的，不只是初選，而是整座城市的未來。

